ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 2.5%.. ورأس المال يصعد بـ10.9مليار جنيه

كتب هانى الحوتى

استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على صعود، وربح رأس المال السوقي للبورصة 10.9مليار جنيه بعد مرور 10دقائق من بدء جلسة التداول ليصل رأس المال السوقي إلى 731.286 مليار جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.53% ليصل إلى مستوى 10820 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.47% ليصل إلى مستوى 2003 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.14% ليصل إلى مستوى 13139 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.45% ليصل إلى مستوى 4413 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.73% ليصل إلى مستوى 2242 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.02% ليصل إلى مستوى 3228 نقطة.