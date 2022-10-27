اليوم السابع
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إيلون ماسك يصل مقر تويتر حاملا "حوض مطبخ".. صور

الخميس، 27 أكتوبر 2022 11:02 ص
إيلون ماسك يصل مقر تويتر حاملا "حوض مطبخ".. صور إيلون ماسك
كتبت: نهال أبو السعود

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وصل الملياردير إيلون ماسك إلى مقر شركة تويتر فى سان فرانسيسكو حاملا "حوض مطبخ" قبل إتمام صفقة شراءه لموقع التواصل الاجتماعى بقيمة 44 مليار دولار.

 

كتب ماسك على تويتر: "الدخول إلى Twitter مقر - دع هذا يغرق!"، وقام بتغيير ملفه الشخصى على تويتر ليشير إلى نفسه باسم "Chief Twit" أو رئيس "التغريد"

 

منحت المحكمة إيلون ماسك مهلة حتى يوم الجمعة لإغلاق اتفاق أبريل للاستحواذ على الشركة بعد أن حاول فى وقت سابق التراجع عن الصفقة.

ايلون ماسك
ايلون ماسك

وافق ماسك، أغنى شخص فى العالم، على شراء الشركة مقابل 54.20 دولارًا للسهم فى أبريل، ولكن بحلول يوليو، أشار إلى أنه غير رأيه، مشيرًا إلى مشكلات تتعلق بالبوت والبريد العشوائى وجدد محاولته الاستحواذ على الشركة فى وقت سابق من الشهر الجارى.

 

ايلون ماسك 1
ايلون ماسك

وبحسب ما ورد قال ماسك لموظفى تويتر خلال زيارته إنه لا يخطط لخفض 75 فى المائة من الموظفين بعد الاستحواذ على الشركة، بعد أن حذره العاملون فى الشركة الاجتماعية من أن التخفيضات فى عدد الموظفين ستكون "طائشة"

 

تتضمن الرسالة أيضًا قائمة بالمطالب للقيادة الحالية والمستقبلية للشركة، بالإضافة إلى سياسات الفصل العادلة لجميع العمال، يريد كتاب الرسائل من ماسك الحفاظ على مزايا الموظفين الحالية، بما فى ذلك العمل عن بُعد، كان قد انتقد ماسك فى السابق العمل عن بُعد، واقترح على معظم موظفى تويتر العودة إلى المكتب، وفقًا لموقع engadget.


ايلون ماسك

تويتر

Twitter

تسلا

تواصل اجتماعي



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