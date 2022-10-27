إنشاء مكتبة ثقافية بقرى حياة كريمة فى أبو مناع غرب بقنا

قنا صابر سعيد

بدأت الوحدة المحلية لمجلس قروي أبو مناع غرب، بمركز دشنا، شمالي محافظة قنا، في إنشاء مكتبة ثقافية بالقرية، على غرار مكتبة حياة كريمة، والتى افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسى فى قرية المراشدة بالوقف.

وقال حمادة صلاح جيلانى، رئيس الوحدة المحلية لمجلس قروى أبو مناع غرب، إن المكتبة تقع على مساحة 20 متراً، وستتم مراعاة تصميم المكتبات ليتناسب مع طبيعة كل قرية، حيث ستخدم المكتبة جميع الأعمار من الاطفال والشباب وكبار السن.

وأوضح جيلانى أن المكتبة ستحتوى على العديد من الكتب والمطبوعات، والتى تناسب جميع الأعمار والفئات العمرية المختلفة، مع مراعاة الهوية البصرية الخاصة بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وفق توجيهات القيادة السياسية، واللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، وأشرف أنور، رئيس مركز دشنا.

وأشار رئيس الوحدة المحلية إلى أن هناك لجنة من وزارة الثقافة برئاسة علاء الدين مصطفى محمد، رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية، ولجنة ممثلة من مجلس المدينة والقرية، تتابع أعمال اللمسات النهائية للمكتبة، إيمانًا بأهمية إنشاء المكتبات الثقافية لنشر الوعي والمعرفة في مختلف قري المبادرة الرئاسية حياة كريمة.