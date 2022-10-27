إعلاميون: التعاون الإعلامى والصحفى بين مصر والإمارات نموذج يحتذى به عربياً

كتبت أسماء أمين

كرم جبر: هناك مشروع مذكرة تعاون يجب دراستها بين الجانبين المصري والإماراتي

ضياء رشوان: لم أتذكر أبداً أن صحفي أو إعلامي مصري كتب ضد الامارات أو العكس

العطر: دربنا صناع محتوى مصريين.. ومستمرون في التعاون التليفزيوني مع مصر

قال كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بجمهورية مصر العربية: «بالفعل هناك مشروع مذكرة تعاون يجب دراستها بين الجانبين المصري والإماراتي، لكي تكون هناك آلية صحيحة للتعاون في مجال الوسائل التكنولوجية، فـ(الشقيق وقت الضيق) ومصر والإمارات هم خير الأشقاء لبعضهم البعض، والعلاقات بينهما أعمق من كل شيء».

وجاء ذلك في جلسة بعنوان «التعاون الإعلامي العربي.. الإمارات ومصر نموذجاً» التي انعقدت ضمن فعاليات الملتقى الثقافي الإعلامي احتفالا بمرور 50 عاماً من العلاقات الإماراتية - المصرية.

فيما أبدى ضياء رشوان، نقيب الصحفيين المصريين سعادته بهذه الاحتفالية، وبهذا الحشد، قائلاً: «الصحافة الإماراتية نشأت مع وجود أساتذة مصريين، وبالتأكيد الإمارات تحفظ لهم هذا الفضل، والصحافة الإماراتية نشأت بمساعدة مصرية حتى هذه اللحظة، وعدد كبير من الصحفيين المصريين موجودين في الإمارات، وعدد كبير من الصحفيين المصريين قضوا عقودا وتواجدوا في المؤسسات الصحفية هناك».

وتابع رشوان: «هناك ملاحظة مهمة، أن سنوات التعاون الخمسين بين مصر والإمارات لم أتذكر أبداً أن صحفي أو إعلامي مصري كتب ضد الامارات أو العكس، رغم الرؤى التي قد تكون مختلفة في قليل من الأحيان»، وقال: «في كل ما يتعلق بالصحافة الإماراتية هناك حضور مصري بارز، والتكامل دائما موجود والاختلاف السياسي والمهني أيضا موجود لكن التكامل موجود».

واختتم ضياء رشوان كلماته في الجلسة قائلاً: «الجيل الجديد من الصحفيين هم أكثر وعياً عن عمق العلاقات بين مصر والإمارات، وساهم في ذلك تبادل العلاقات الثقافية بين الدولتين، ومع مزيد من العمل سوف نرى تعاون مثمر، فالنموذج المصري الإماراتي هو نموذج يُحتذى به في العالم العربي».

بينما أكد سعيد العطر، رئيس المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات، أن «التعاون الإعلامي بين مصر والإمارات مستمر، ليس فقط على مستوى الإعلام، ولكن على مستوى الكثير من المؤسسات»، قائلاً إن «الخمسين عاما الماضية كان التعاون أساسي، ولابد أن نفكر في الخمسين عاما المُقبلة، وكيف سيكون شكل التعاون».

وأشار العطر في الجلسة التي أدارتها الإعلامية منى الشاذلي: «مثلا العام الماضي دربنا صناع محتوى من مصر، وهناك أيضا تعاون على مستوى الإنتاج التليفزيوني مستمر بشكل كامل، وعلينا أن نعتمد على صنع محتوى وقصص تقرب بين الشعبين، لأن هذا هو الضامن الأساسي لاستمرار التقارب بين الشعبين ولابد من إكمال المسيرة الإعلامية».