إصابة 6 أشخاص في مشاجرة بجزيرة شندويل سوهاج

تمكن ضباط مركز شرطة جزيرة شندويل سوهاج، من السيطرة على المشاجرة بين طرفين بسبب خلافات بينهما وتم ضبط المشاركين فيها ونتج عن المشاجرة إصابة 6 أشخاص بإصابات متفرقة بالجسم تم نقلهم إلى المستشفى للعلاج وتم تعين الخدمات الأمنية اللازمة والحالة العامة مستقرة.

كان الأجهزة الأمنية قد تلقت بلاغ بوقوع مشاجرة بدائرة مركز شرطة جزيرة شندويل بين بعض الأشخاص بسبب خلافات بينهما ونتج عن المشاجرة إصابة بعض المشاركين فيها وتم السيطرة عليها.

وبالفحص تبين من خلال التحريات الأولية التي أشرف عليها اللواء مدير غدارة المباحث الجنائية وقادها ضباط وحدة مباحث مركز شرطة جزيرة شندويل بوجود مشاجرة بدائرة المركز نتج عنها إصابة خميس . ص . ح 39 سنة بجرح قطعى بالرأس، وراندا . ط . ع 27 سنة بسحجات وكدمات، وصلاح. ص . ح 32 سنة بسحجات وكدمات، وعبدالرحيم 65 سنة بج ح بالرأس، منال . ع . ع 23 سنة بجرح باليد اليمنى، وغادة . ع . ع 23 سنة بكدمات وسحجات بالجسم تم نقل من الأول حت الثالث لمستشفى سوهاج الجامعى ومن الرابع للسادس لمستشفى سوهاج التعليمى.

تم التحفظ على طرفى المشاجرة وبسؤالهما تبادلا الإتهامات فيما بينهما بتعدى كل طرف على الأخر تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على جهة التحقيق المختصة التي تولت التحقيق في الواقعة.