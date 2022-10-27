إصابة 3 فى حادث تصادم سيارة ملاكى بأخرى ربع نقل على طريق المحلة المنصورة

الغربية مصطفى عادل

أصيب 3 أشخاص بإصابات متفرقة في حادث تصادم سيارة ملاكي بأخرى ربع نقل على طريق المحلة المنصورة الدائرى، وتم نقل المصابين لمستشفي المحلة العام.

تلقى اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم ثالث المحلة بورود بلاغ لشرطة النجدة بوقوع حادث تصادم على طريق المحلة المنصورة الدائرى.

انتقلت قوة أمنية وسيارتي إسعاف لمكان البلاغ وتبين تصادم سيارة ملاكي بأخرى ربع نقل وأسفر الحادث عن إصابة 3 أشخاص بإصابات متفرقة، وتم نقلهم للمستشفي العام ورفع آثار الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.