اليوم السابع
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إصابة 3 أشخاص فى حادث اصطدام سيارة برصيف بالشرقية

الخميس، 27 أكتوبر 2022 10:15 ص
إصابة 3 أشخاص فى حادث اصطدام سيارة برصيف بالشرقية حادث تصادم ــ أرشيفية
الشرقية فتحية الديب

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أصيب 3 أشخاص بسحجات وكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، إثر وقوع حادث  اصطدام سيارة برصيف بطريق مصر الإسماعيلية أمام مصنع قوطة، بمحافظة الشرقية.

تلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد الجمسى، مدير  المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مستشفى  الغندور بمدينة العاشر من رمضان بوصول 3 أشخاص مصابين بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد.

بالانتقال والفحص تبين من التحريات الأولية وقوع حادث اصطدام سيارة برصيف بطريق مصر الإسماعيلية أمام مصنع قوطة، ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد.

على الفور، انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وجرى نقل المصابين جميعًا إلى مستشفى الغندور بمدينة العاشر لتلقي الإسعافات الطبية والعلاج اللازم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.


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