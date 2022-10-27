إصابة 12 شخصا فى حادث تصادم ميكروباص على صحراوى البحيرة

البحيرة- فريق المحافظات

أصيب 12 شخصا بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم فى حادث تصادم سيارة ميكروباص بأحد أعمدة الإنارة بمركز بدر بالبحيرة.

كان اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطارا بالحادث من مأمور مركز أبو المطامير، وبالفحص تبين إصابة 12 شخصا فى حادث تصادم سيارة ميكروباص قرب قرية التحدى التابعة لمركز بدر بالظهير الصحراوى لمحافظة البحيرة.

وتم نقل المصابين لمستشفى وادى النطرون المركزى لإسعافهم وتلقى العلاج اللازم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب وملابسات الحادث.