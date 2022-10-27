في حين وصف رئيس الحكومة الإسرائيلية، يائير لابيد، اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان بأنه "إنجاز سياسي".

وأردف يقول - حسب القناة السابعة الاسرائيلية - "بالطبع، هذا إنجاز اقتصادي. وبالأمس بدأ استخراج (الغاز) من حقل كاريش. وستحصل إسرائيل على 17% من أرباح حقل قانا - صيدا، الحقل اللبناني، الأمر الذي سيدخل إلى الاقتصاد الإسرائيلي أموالا ستستخدم في الرفاه والصحة والتعليم والأمن".

وأفادت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية "كان"، بأنه لم يسمح للصحافة بتغطية مراسم التوقيع، إذ تم تكليف مهمة تصوير تسليم الاتفاق مسؤولون في مقر القوات الدولية.