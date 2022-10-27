اليوم السابع
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الخميس، 27 أكتوبر 2022 12:09 م
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إزالة 9 مزارع سمكية مخالفة فى بورسعيد.. صور

الخميس، 27 أكتوبر 2022 12:02 م
إزالة 9 مزارع سمكية مخالفة فى بورسعيد.. صور جانب من أعمال الإزالة
بورسعيد - محمد عزام

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شنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة بورسعيد، حملة، اليوم الخميس، لإزالة المزارع السمكية المخالفة المقامة على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة.

 

أشار الدكتور حسنى، عطية مدير عام مديرية الزراعة ببورسعيد، إلى أن الحملة التى شاركت بها إدارة حماية الأراضى بالمديرية أسفرت عن إزالة التعديات على الأراضى الزراعية بإجمالى 9 مزارع سمكية على مساحة 45 فدانا وذلك بقطاع شباب الخريجين فى قرية النورس.

 

ومن جانبه، أكد أحمد زغلف، رئيس حى الجنوب، على أن جهود الأجهزة التنفيذية بالحى مستمرة فى حملات الإزالة بصفة دائمة لإزالة جميع هذه التعديات والمخالفات لاسترداد الأراضى المملوكة للدولة، مشددًا على أنه لا تهاون فى ملف إزالة التعديات نهائيًا.

المزارع المخالفه ببورسعيد
المزارع المخالفه ببورسعيد

 

المزارع المخالفه
المزارع المخالفه

 

المزارع مخالفه
المزارع مخالفه

 

مزارع مخالفه
مزارع مخالفه

 


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