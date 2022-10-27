إزالة 10 حالات تعدٍ على الرقعة الزراعية فى مركز المحلة

الغربية فريق المحافظات

أكد اللواء وجدى الجروانى، رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى، استمرار أعمال حملات إزالة التعديات على المبانى المخالفة والأراضى الزراعية خلال أعمال المرحلة الثالثة "الموجة 20"، تحت إشراف المهندس سامى حاتم والمحاسب صلاح حشيش نواب رئيس المدينة بالتنسيق مع المهندس محمد صالح مدير إدارة حماية الأراضى بالإدارة الزراعية بالمحلة والبواء أسامة أبو فرد مساعدذ مدير امن الغربية لفرقة شرطة المحلة والعقيد محمد حوام مامور مركز المحلة ورؤساء الوحدات المحلية.

وتم إزالة 4 حالات في المهد نتيجة للتعدي على الأرض الزراعية كانت عبارة عن أساسات وقواعد خرسانية وبناء بالبلوك على مساحة 2 قيراط و21 سهما بنطاق وحدة بشبيش ومحلة حسن.

كما شهدت الحملات إزالة 6 حالات للمتغيرات غير القانونية عبارة عن بناء بالطوب والمونة الأسمنتية وأعمدة خرسانية، كما تمت مصادرة مواد البناء وإيقاف جميع أعمال التعديات والتحفظ على المعدات المشاركة واتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضد المخالفين، وأشار رئيس المدينة على تواصل أعمال حملات إزالة التعديات لإعلاء هيبة الدولة وسيادة القانون.