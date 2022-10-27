اليوم السابع
Ads
الخميس، 27 أكتوبر 2022 01:41 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

إزالة التعديات على حرم الطريق الرئيسى بالزقازيق وفتح محاور مرورية جديدة

الخميس، 27 أكتوبر 2022 12:32 م
إزالة التعديات على حرم الطريق الرئيسى بالزقازيق وفتح محاور مرورية جديدة جانب من إزالة التعديات
الشرقية ـ فريق المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تنفيذًا لتعليمات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية لرؤساء المراكز والمدن لإزالة أى تعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وحرم الطرق والشوارع الرئيسية والتصدى بكل حسم لكافة أشكالها وتنفيذ الازالة الفورية لتلك التعديات دون تهاون وتطبيق القانون على المخالفين.

 

وفى هذا الإطار، قامت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق بتنفيذ قرار إزالة لتعديات بالبناء المخالف على حرم الطريق الرئيسى عباره عن سلالم وبروز مخالفين بأحد المنازل بإمتداد شارع طلبة عويضه وكذلك تم إستكمال فتح ثلاث شوارع بحى المستشارين تمهيدا للبدء فى رصفهم لتحقيق السيولة المرورية أمام حركة السيارات.

 

أكد محافظ الشرقية أن الأجهزة التنفيذية تكثف جهودها لتحقيق أعلى معدلات من الإنجاز للارتقاء بجميع الخدمات المقدمة للمواطنين لكسب ثقتهم ونيل رضاهم نحو أداء الجهاز التنفيذى وتخفيف العبء والجهد والوقت عن كاهل المواطنين.


ممدوح غراب

محافظ الشرقية

الاراضى الزراعية

الدولة

اخبار المحافظات



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة