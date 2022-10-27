أوهمهم بقدرته على استثمارها.. إحالة عاطل متهم بالاستيلاء على أموال المواطنين للمحاكمة

كتب سليم على

قررت النيابة العامة بجنوب القاهرة، إحالة عاطل لمحكمة الجنح، لاتهامه بالنصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء منهم على مبلغ مالى، وإيهامهم بإمكانية تحويل مبالغ مالية من الخارج لاستثمارها بالبلاد "على خلاف الحقيقة".

كانت النيابة قد قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حوله للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة النصب على المواطنين.

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة، والجريمة المنظمة، من أحد المواطنين مقيم بمحافظة سوهاج، بتعرضه لواقعة نصب واحتيال من قبل أحد الأشخاص.

وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة المقطم بالقاهرة، وممارسته نشاطاً إجرامياً تخصص فى النصب والإستيلاء على أموال المواطنين من خلال إنشائه صفحات إلكترونية احتيالية بأسماء أشخاص وهمية على العديد من مواقع التواصل الإجتماعى، وإستخدامها فى التعارف على المواطنين وإيهامهم بإمتلاكه مبالغ مالية كبيرة "عملات أجنبية" ورغبته فى إرسالها لهم بقصد إستثمارها بالبلاد فى أعمال مختلفة، نظير حصولهم على عمولة مالية.

كما أضافت التحريات قيام المذكور عقب ذلك بالإتصال بالمجنى عليهم هاتفياً وإبلاغهم بوصول المبلغ المالى المـراد اســتـثماره للبـــلاد، واشـتراطه عليهم إيداع مبالغ مالية مـقابل مصاريف " التخليص الجمركى – الشحن " بحسابه بأحد البنوك وإستيلائه عليها عقب ذلك، وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه بدائرة قسم شرطة المقطم بالقاهرة، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.