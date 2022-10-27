أوروبا تعود للعصور الوسطى ..تخزين الأخشاب وإعداد الغلايات لاستقبال الشتاء

فاطمة شوقى

مع اقتراب فصل الشتاء، يقوم الأوروبيون بتخزين الأخشاب وإعداد غلاياتهم، حيث يأتي ما يصل إلى 70٪ من التدفئة الأوروبية من الغاز الطبيعي ، ومع الشلل التام للواردات من روسيا ، فإن الطلب على الخشب ، الذي يستخدمه 40 مليون شخص بالفعل للتدفئة ، يرتفع بشكل كبير.

وأشارت صحيفة "الاكونوميستا" الإسبانية إلى أنه بسبب الوضع الحالي والازمة التي تسببت فيها الحرب في أوكرانيا ، من نقص الامدادات الروسية فتسعى أوروبا الى العودة لاستخدام الأخشاب وتلجأ الى مخزون إسبانيا والبرتغال بشكل خاص.

وقال ألمودينا جارثيا رئيس الاتحاد الإسبانى للتجارة وصناعة الخشب ، إن هذا الوضع يتسبب في زيادة زاضحة في الأسعار لأنه من الحرب بين روسيا وأوكرانيا قررت ملايين العائلات إشعال غلاياتها بالخشب بدلا من الغاز.

في بلدان مثل ألمانيا وفرنسا وبلجيكا ، تضاعف سعر الكريات بمقدار 2.5 وفقًا لتقديرات الطاقة الحيوية في أوروبا ، والتي تحذر من وجود نقص حقيقي في المنتجات المشتقة من الأخشاب المستخدمة في المواقد.

وهناك توقعات بوجود أسعار أعلى من العام المقبل ، حيث أنه على الرغم من التراجع الأخير، لا تزال العقود الآجلة للغاز الطبيعى الأوروبى عند حوالى 100 يورو لكل ميجاواط لكل ساعة ، أعلى بنسبة 126% عندما كانت عليه في أكتوبر الماضى .

وهناك توقعات بأن الأسعار قد ترتفع بشكل حاد مرة آخرى في ديسمبر ويناير من العام المقبل، حيث يصبح الطقس أكثر برودة، من المتوقع أن تصل الأسعار إلى 150 يورو (150 دولارًا) للميجاواط في الساعة بحلول نهاية عام 2023، وفقًا لما قاله بيل ويذربيرن، خبير اقتصادي في السلع الأساسية في كابيتال إيكونوميكس.