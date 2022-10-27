أمطار متفاوتة الشدة تفاجئ المواطنين بمدينة نصر والمقطم

كتب لؤى على

شهدت مناطق متفرقة من القاهرة سقوط أمطار متفاوتة الشدة، خاصة علي مناطق العباسية ومدينة نصر والمقطم، منذ قليل، والتي أثرت علي الحركة المرورية بتلك المناطق، حيث فوجئ قائدى السيارات والمارة بهطول الامطار.

كما شهدت مدينة طنطا بمحافظة الغربية هطول أمطار غزيرة على المدينة، وأغرقت المياه الشوارع وتجمعت على الطرق السريعة التي تربط مدينة طنطا بالمراكز المحيطة.

وشهدت سماء المدينة تجمع السحب الكثيفة مع ارتفاع درجات الحرارة، ونشرت المحافظة سيارات شفط المياه التابعة لمجلس مدينة طنطا وحى أول وحي ثان طنطا وشركة مياه الشرب والصرف الصحي للتعامل مع مياه الأمطار وشفطها.

في الوقت الذى لم تشهد فيه باقي مدن المحافظة أى سقوط أمطار على مدار اليوم، واستقرار في حالة الطقس، وتشهد فقط تجمع السحب المتوسطة والكثيفة.

فى الوقت الذى ترفع فيه المحافظة حالة الطوارئ في كافة القطاعات للتعامل مع التقلبات الجوية والتدخل الفوري للتعامل مع بلاغات الأمطار.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الخميس، طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية ، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ، لطيف فى أول الليل مائل البرودة فى أخره على كافة الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية ، أن اليوم يشهد أمطار خفيفة على القاهرة الكبرى غير مؤثرة على الحياة اليومية ، وأمطار خفيفة على الوجه البحرى والسواحل الشمالية .

كما يشهد اليوم شبورة مائية صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الخميس : القاهرة العظمى 28 درجة والصغرى 20 درجة، والإسكندرية العظمى 26 والصغرى 19 درجة، ومطروح العظمى 25 درجة والصغرى 19 درجة، وسوهاج العظمى 29 درجة والصغرى 16 درجة، وقنا العظمى 30 درجة والصغرى 17 درجة، وأسوان العظمى 31 درجة والصغرى 19 درجة