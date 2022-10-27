أكثر 10 سلع صدرتها مصر للإمارات العام الجارى أبرزها اللؤلؤ والأحجار الكريمة

كتب: مدحت عادل

حققت العلاقات المصرية الإماراتية مكاسب اقتصادية مشتركة على مستوى التبادل التجاري، حيث ارتفعت قيمة التبادل التجاري بين مصر والإمارات لتبلغ 2.3 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2022، مقابل 2.1 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة ارتفاع بلغت 7.7% .

وارتفعت الصادرات المصرية إلى الإمارات في النصف الأول من عام 2022، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، لتصل إلى 955.2 مليون دولار، مقابل 752.6 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة ارتفاع بلغت 26.9%.

وينشر "اليوم السابع" أهم المجموعات السلعية التي صدرتها مصر إلى الإمارات بالنصف الأول من العام الجاري وكانت وفقا لما يلي:

1. لؤلؤ طبيعي وأحجار كريمة بقيمة 422.7 مليون دولار.

2. آلات وأجهزة كهربائية وأجزاؤها بقيمة 125.3 مليون دولار.

3. ملابس بقيمة 77.7 مليون دولار.

4. فواكه بقيمة 50 مليون دولار.

5. خضر ونباتات بقيمة 32 مليون دولار.

6. منتجات كيميائية غير عضوية بقيمة 31.8 مليون دولار.

7. زيوت عطرية بقيمة 28.1 مليون دولار.

8. محضرات خضر بقيمة 16.9 مليون دولار.

9. أثاث بقيمة 13.9 مليون دولار.

10. صابون بقيمة 11.3 مليون دولار.