أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الخميس 27-10-2022

كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الخميس 27-10-2022.

إيقاف تداول 7 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 7 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم؛ مصر للأسمنت-قنا، القابضة المصرية الكويتية بالجنيه، الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، أم بي للهندسة، آراب للتنمية والاستثمار العقاري، المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، العز الدخيلة للصلب-الإسكندرية.

البورصة تربح 25.4 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بمشتريات محلية وأجنبية، وسط تداولات مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 25.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 745.794 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 701.7 مليون ورقة مالية بقيمة 2.3 مليار جنيه، عبر تنفيذ 72.7 ألف عملية لعدد 202 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 81.62% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 7.57%، والعرب على 10.81%، واستحوذت المؤسسات على 33.36% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 66.63%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات المصرية للبيع بقيمة 316.3 مليون جنيه، 41.6 مليون جنيه، 831.1 ألف جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 7 ملايين جنيه، 170.9 مليون جنيه، 180.9 مليون جنيه على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 4.92% ليغلق عند مستوى 11072 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 2.61% ليغلق عند مستوى 2025 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 4.17% ليغلق عند مستوى 13400 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 5.18% ليغلق عند مستوى 4530 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.72% ليغلق عند مستوى 2241 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.5% ليغلق عند مستوى 3243 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 2.61% ليغلق عند مستوى 3591 نقطة، وقفز مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 1224 نقطة.

وصعدت أسهم 93 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 49 شركة، ولم تتغير مستويات 60 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- حق اكتتاب شركة التوفيق للتأجير التمويلي-أيه.تي.ليس-1 بسعر إغلاق 0.420 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 24.63%.

- حق اكتتاب شركة العبوات الطبية-3 بسعر إغلاق 0.051 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 18.60%.

- القابضة المصرية الكويتية بالجنيه بسعر إغلاق 25.770 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.71%.

- بنك قطر الوطني الأهلي بسعر إغلاق 16.720 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.28%.

- البنك التجاري الدولي (مصر) بسعر إغلاق 32 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.22%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- ليسيكو مصر بسعر إغلاق 9.930 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.07%.

- مرسى مرسى علم للتنمية السياحية بسعر إغلاق 1.330 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5%.

- المجموعة المصرية العقارية بسعر إغلاق 1.715 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.99%.

- رواد السياحة-رواد بسعر إغلاق 25.920 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.88%.

- بلتون المالية القابضة بسعر إغلاق 3.020 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.73%.