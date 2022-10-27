أستاذ صدرية: التوتر يزيد من الالتهابات ومريض الصدر يحتاج لتناول الفيتامينات

كتبت أمل علام

كشف الدكتور محمد صدقى رئيس قسم الصدر بطب الأزهر، أن جميع المرضى الذين يعانون من أمراض الصدرية سواء كانوا مدخنين وحدث لهم مضاعفات بالرئة، أو لديهم أمراض صدرية، فإنهم يحتاجون إلى تناول الفيتامينات والمدعمات.

وقال: "المريض قد لا يتناول الغذاء الصحى، أو نتيجة حدوث الالتهابات التى تقلل من الفيتامينات والأنزيمات التى يحتاجها الجسم، لذلك لابد من تناول مدعمات وفيتامينات خارجية بالإضافة إلى الغذاء الصحى".

وأضاف، خلال مؤتمر الجمعية المصرية لأمراض الصدر والتدرن المنعقد حاليا بالقاهرة، أنه يجب الحصول على الزنك وفيتامين سى عند حدوث التهابات بالرئة، مؤكدا أن التوتر له علاقة بالإصابة بالالتهابات، وعندما نعطى هذه الفيتامينات تحسن صحة المريض لذلك لابد من علاج المريض ومنحه الفيتامينات الداعمة وينصح بتجنب التوتر لأنه يزيد من الالتهابات بالجسم.

جدير بالذكر، إن المؤتمر الـــ 63 للجمعية المصرية لأمراض الصدر والتدرن والذى يعقد حاليا بالقاهرة لمدة 3 أيام برئاسة الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس للصحة والوقاية، تم مناقشة عدد من أمراض الصدر، ووضع فيروس كورونا فى مصر والعالم، وقد تم تخصيص جلسة اليوم الخميس عن زراعة الرئة فى مصر، والتى تبدأ بجامعة عين شمس، حيث ترأس الجلسة الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس للصحة والقواية والدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس، والدكتورة سميحة عشماوى أستاذ الأمراض الصدرية بطب عين شمس، والدكتور إبراهيم رضوان أستاذ الأمراض الصدرية بطب القاهرة.