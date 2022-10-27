أسباب دفعت البنك المركزى لتحريك سعر الفائدة 2%

كتبت ريهام الباشا

قال البنك المركزى في البيان الذى أعلن فيه تحريك سعر الصرف إن الاقتصاد العالمي العديد واجه من الصدمات والتحديات التي لم يشهد مثلها منذ سنوات.

وتابع البنك المركزى إن الأسواق العالمية تعرضت في الآونة الأخيرة لانتشار جائحة كورونا وسياسات الإغلاق، ثم استتبعها الصراع الروسي الأوكراني والذي كان له تداعيات اقتصادية وخيمة.

وأوضح أن ذلك تسبب في الضغط على الاقتصاد المصري، حيث واجه تخارجا لرؤوس أموال المستثمرين الأجانب فضلا عن ارتفاع في أسعار السلع.