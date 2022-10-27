أخبار مصر.. الرئيس السيسى يشيد بجهود الشيخ محمد بن راشد الداعمة لمصر

نشر اليوم السابع خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، الخميس، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم إمارة دبى.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس أعرب عن ترحيبه بالشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في بلده الثاني مصر، والذي تتزامن زيارته مع الاحتفال بمرور 50 عاماً على إقامة علاقات دبلوماسية بين مصر ودولة الإمارات، مؤكداً ما يجمع البلدين وشعبيهما الشقيقين من علاقات مودة وروابط تاريخية ومصير مشترك، ومعرباً عن تقديره واعتزازه بجهود الشيخ محمد بن راشد الداعمة لمصر والتي ترسخ أواصر العلاقات التاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين.. وفيما يلى موجز أخبار مصر لأهم الأنباء.

تجار السيارات: انخفاض الأوفر برايس على أسعار السيارات 20% بعد قرارات المركزى



أكد رئيس رابطة تجار السيارات المستشار أسامة أبو المجد في تصريحات خاصة "لليوم السابع" أن الأوفر برايس قد انخفض علي جميع أنواع السيارات بالسوق المصرية بنسبة 20%.

وأوضح "أبو المجد" أن المتحكم في هذه الظاهرة مجموعة من التجار يطلق عليهم مجموعة الـ "top 10 "، مضيفا أن "السبب الأساسي وراء هذه الظاهرة هو قلة عدد السيارات المعروضة ومع صدور قرار فتح الاعتمادات المستندية لمدة 60 يوما بشكل تدريجي أعتقد أن هذه الظاهرة سوف تتقلص تدريجيا لأن السوق عرض وطلب".

واستطاعت الدولة المصرية القضاء علي ظاهرة الأوفر برايس من خلال القرارت الصادرة من جهاز حماية المستهلك والتي تقضي بأنه في حالة تأخير الاستلام يحق استرجاع المبلغ بالكامل مع إضافة 18%؜ علي المبلغ المدفوع .

وتوقع أبو المجد استقرار الأسعار بعد القرار الأخير وقرب إنهاء مفاوضات البنك الدولي فبالرغم تعويم أسعار الصرف اليوم إلا أن الغالبية كان يتعامل بنفس الأسعار قبل صدور هذا القرار، وفي حالة الإفراج عن السيارات الموجودة بالموانئ سوف يزداد المعروض وبالتالي سيكون الاختيارات أكثر للمواطن المصري .

وزير التموين: توافر الأرز بالمجمعات الاستهلاكية بسعر 10.5 جنيه للكيلو



أكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية توافر الأرز الأبيض بالمجمعات الاستهلاكية وكل المنافذ التموينية بسعر 10.5 جنيه للكيلو على البطاقات التموينية بكل المنافذ التموينية والبالغ عددها ما يقرب من 40 ألف منفذ تموينى بكل محافظات الجمهورية، لافتا إلى استمرار ضخ وطرح الأرز خارج البطاقات التموينية من جانب السلاسل التجارية ومحال السوبر ماركت والمينى ماركت بأسعار تتراوح من 12- 15 جنيها للكيلو معبأ ويتراوح سعر الكيلو السائب من 11-12 جنيها، كما وجه الوزير الشركة القابضة للصناعات الغذائية بضخ يومي لكميات كبيرة من الأرز بالمجمعات ومتابعه ضخه فى مخازن شركات الجملة لصرفه لمنافذ صرف السلع التموينية.

وقال أحمد كمال معاون الوزير والمتحدث الرسمى التموين والتجارة الداخلية أن الوزير وجه الأجهزة الرقابية بالوزارة والمديريات بمتابعة توافر الأرز فى كل قطاعات البيع الغذائية للتأكد من التزام الكل ببيعه بالسعر المحدد.

البنك المركزى يرفع سعر الفائدة 2% على الإيداع والإقراض



إعلن البنك المركزي المصري رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل الى 13.25 ٪و14.25 ٪و13.75 ،٪على الترتيب.

كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل الي 713.75٪.

رئيس الوزراء: التوصل لاتفاق مع صندوق النقد لقرض جديد بقيمة 3 مليارات دولار



قال الدكتور مصطفى مدبولى، إن الاقتصاد المصرى يتجه نحو الاستقرار، موضحا أن الاتفاق مع صندوق النقد بإجمالى 9 مليارات دولار، منهم 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولى، ومليار دولار من صندوق الاستدامة، و5 مليارات دولار من الدول الشريكة للتنمية.

فيما أضاف حسن عبد الله، محافظ البنك المركزى، أن الوصول لاتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد سيعزز الاستقرار للاقتصاد الكلي ويعزيز السياسة النقدية.

وقال فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، إن البنك المركزي يستهدف مضاعفة الاحتياطى المصرى.

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، الوصول لاتفاق على مستوى الخبراء بشأن سياسات إصلاحية وحماية الاستقرار الكلي وتحسين قدرة الاقتصاد المصرى على مواجهة الأزمات.

أمطار خفيفة غدا وشبورة صباحا على الطرق.. والصغرى بالقاهرة 19 درجة



تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الجمعة، طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف فى أول الليل مائل البرودة فى آخره على كافة الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا يشهد فرص أمطار خفيفة غير مؤثرة على الوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.

كما يشهد غدا شبورة مائية صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الجمعة: القاهرة العظمى 27 درجة والصغرى 19 درجة، والإسكندرية العظمى 26 والصغرى 20 درجة، ومطروح العظمى 25 درجة والصغرى 17 درجة، وسوهاج العظمى 29 درجة والصغرى 16 درجة، وقنا العظمى 30 درجة والصغرى 17 درجة، وأسوان العظمى 33 درجة والصغرى 19 درجة.

تحويلات مرورية لحركة السيارات بسبب غلق شارع السودان لمدة 10 أيام



تجرى إدارة المرور، عملية غلق كلى للطريق السطحى المؤدى لشارع السودان والمجاور لكوبرى أحمد عرابى لتركيب الكمر الخرسانى لمحور أحمد عرابى الجديد بدءا من الأحد القادم ولمدة 10 أيام لتوسعة وتطوير محور 26 يوليو ، وسط تواجد الحدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات.

وقال مصدر أمنى، الجيزة أنه فى إطار إستكمال الأعمال الإنشائية الخاصة بتوسعة كوبرى 15 مايو فى الإتجاهين بنطاق المحافظة ورفع وتركيب الكمر الخرسانى الخاص بمحور أحمد عرابى الجديد ( ضمن أعمال مشروع توسعة وتطوير محور 26 يوليو البديل )، فانه سوف يتم إستقطاع مسافة 1,5م لتكسير الأسوار الحديدية والبلدورات الخرسانية الكائنة بالجانب الأيمن لكوبرى 15 مايو فى الإتجاهين لربط جسم كوبرى 15 مايو الحالى بالتوسعة الجديدة وذلك بالتناوب بطول الكوبرى بالكامل لمدة شهرين بداية من الساعة الواحدة صباح يوم الجمعة الموافق 28/10/2022 وحتى صباح يوم الأحد 25/12/2022 على أن تكون الأعمال على مدار 24 ساعة دون تعطيل لحركة المرور.

ارتفاع أسعار الذهب 37 جنيها وعيار 21 يسجل 1175 جنيها للجرام



تشهد أسعار الذهب اليوم قفزة كبيرة وصلت إلي 37 جنيها ليسجل سعر الذهب عيار 21 ما قميته 1175 جنيها للجرام على خلفية ارتفاع الفائدة 2%.





أسعار الذهب اليوم:

عيار 18 سجل 1007 جنيهات.

عيار 21 سجل 1175 جنيهات.

عيار 24 سجل 1343 جنيها.

الجنيه الذهب 9400 جنيه.

السوق المحلي للذهب شهد عدة تغيرات منذ مطلع هذا الأسبوع لتسجل الأسعار تذبذبا واضحا بين الصعود والهبوط بسبب عوامل العرض والطلب وكذلك التغيرات التي تشهدها أسعار اونصة الذهب في البورصة العالمية

اتحاد الكرة يعلن رسميا إسناد مباراة السوبر للحكم البرتغالى فابيو فيريسيميو



أعلن اتحاد الكرة طاقم حكام مباراة الزمالك والأهلى فى السوبر المصرى، المقرر إقامتها مساء الغد باستاد هزاع بن زايد بالإمارات.





ويضم الطاقم كلا من :



حكم الساحة : فابيو فيريسيمو " البرتغال"





مساعد أول : تياجو كوستا " البرتغال"



مساعد ثاني : بيدرو مارتينيز " البرتغال"





حكم رابع : دراجومير دراجانوف " بلغاريا"



حكم فيديو : برونو استفيس " البرتغال"

مساعد حكم فيديو : ايفاليو ستيانوف " بلغاريا"

