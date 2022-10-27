أبو الغيط يصل الجزائر ويطمئن على آخر التجهيزات المتعلقة بالقمة العربية

رسالة الجزائر - بيشوى رمزى

وصل الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط إلى الجزائر، اليوم الخميس، للمشاركة في فعاليات القمة العربية، حيث اطمأن على التجهيزات الخاصة بالقمة.

والتقى الأمين العام مع عدد من أعضاء الوفد الصحفي المرافق للجامعة العربية، حيث تناول معهم في حديث ودى أهمية الدقة في نشر الأخبار، في ظل العديد من الشائعات التي تهدد الأمن العام وتتسبب في حالة من الفوضى.

وأشاد أبو الغيط بالمؤتمر الاقتصادي، معتبرا أن الإنجازات والمشروعات التي تتحقق في مصر خلال السنوات الأخيرة تمثل إنجازا مهما، وساهمت بصورة كبيرة في إحداث طفرة تنموية مهمة وكبيرة في البلاد.

وقدم الأمين العام نصيحته للصحفيين بأهمية القراءة والإطلاع والاجتهاد، موضحا أنها العوامل الأهم من أجل تحقيق النجاح في المستقبل، داعيا إياهم للعمل الجاد والاجتهاد المستمر حتى تتحقق أهدافهم.