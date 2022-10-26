BBC: الإسترلينى يصل لأعلى مستوى منذ منتصف سبتمبر بعد تولى سوناك الحكومة

كتبت رباب فتحى

قالت هيئة الإذاعة البريطانية "بى بى سى" إن الجنيه الإسترلينى وصل إلى أعلى مستوى له منذ منتصف سبتمبر، حيث رحب المستثمرون بتعيين ريشي سوناك رئيسًا لوزراء بريطانيا فى الوقت الذى انخفض فيه الدولار.

وارتفع الجنيه الإسترليني بنسبة 1.9٪ إلى 1.149 دولارًا أمس الثلاثاء - وهو أعلى مستوى له منذ ما قبل ميزانية ليز تراس – رئيسة وزراء بريطانيا السابقة- المصغرة.

كما تراجعت تكاليف الاقتراض الحكومي إلى ما كانت عليه الشهر الماضي ، في دفعة لسوناك الذي تولى المنصب يوم الثلاثاء.

وكانت اهتزت الأسواق المالية بسبب المخاوف بشأن الاقتصاد في الأسابيع الأخيرة. وحذر سوناك في خطاب ألقاه أمس من أن البلاد تواجه "أزمة اقتصادية عميقة" مع "قرارات صعبة" في المستقبل.

وقال الخبراء إن قوة الجنيه كانت في جزء منها "انتعاش ارتياح" بعد تعيين سوناك ، ولكن أيضًا بسبب ضعف الدولار.

انخفضت العملة الأمريكية بعد أن أظهرت البيانات تباطؤ نمو أسعار المنازل الأمريكية وتراجع ثقة المستهلك الأمريكي.

وقال جيريمي سترتش ، رئيس استراتيجية العملات الأجنبية في بنك الاستثمار CIBC: "الدولار يفقد قوته في جميع المجالات اليوم. لكن ليس هناك شك في أن هناك انتعاشًا مريحًا هنا من حيث الاستقرار الواضح في صورة الاقتصاد الكلي بعد مجيء سوناك."

في الشهر الماضي ، انخفض الجنيه الإسترليني إلى مستوى قياسي منخفض مقابل الدولار وارتفعت تكاليف الاقتراض الحكومي بشكل حاد في أعقاب الميزانية المصغرة لرئيسة الوزراء السابقة ليز تراس.

وشعر المستثمرون بالفزع بعد أن وعد وزير المالية السابق، كواسي كوارتنج بتخفيضات ضريبية كبيرة دون أن يوضح كيف سيتم الدفع لهم مقابل ذلك - وهو أمر حذر منه سوناك خلال مسابقة قيادة حزب المحافظين هذا الصيف.

وينظر المستثمرون إلى سوناك ، على أنه الخيار الأكثر أمانًا لاسيما بعد تعهده بإصلاح "الأخطاء" التي ارتكبت في ظل قيادة ليز تراس.

وسيحتفظ المستشار الجديد جيريمي هانت - الذي عكس تقريبًا جميع التخفيضات الضريبية التي أجرتها تراس - بمنصبه في الحكومة الجديدة ومن المقرر أن يضع خطته الاقتصادية للضرائب والإنفاق في 31 أكتوبر.