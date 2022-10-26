6 شركات مياه شرب تشارك بورشة عمل توحيد إجراءات التشغيل والصيانة لشبكات المياه

كتب أحمد حسن

نظمت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بالتعاون مع شركة مياه سوهاج ورشة عمل لبحث توحيد إجراءات التشغيل والصيانة القياسية لشبكات مياه الشرب، صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج والعضو المنتدب وأضاف أنه شارك فى الورشة شركات مياه الشرب بالأسكندرية والمنيا واسيوط والبحر الاحمر وقنا وأسوان وسوهاج.

وأشار المهندس محمد الشافعى رئيس قطاع التشغيل والصيانة بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى أن الهدف من ورشة العمل توحيد الإجراءات الخاصة بالشبكات على مستوى جميع الشركات فى التشغيل القياسى وخطة صيانة المحابس وخطة الاحلال والتجديد وإجراءات الإصلاحات وغسيل الشبكات والخزانات والتعامل مع الشكاوى وتسجيل البيانات وتوثيقها ومدى توفير قطع الغيار وسرعة الإصلاح لتقليل الفاقد وتحسين جودة المياه.

وأوضح المهندس رمضان شعبان رئيس قطاع التشغيل والصيانة بشركة مياه سوهاج انه تم عرض تجربة شركة مياه سوهاج فى الالتزام بالتعليمات الخاصة بتوحيد الاجراءات بشبكة مياه جهينة وكذلك استعراض تجربة شركة مياه الإسكندرية وذلك للاستفادة من تلك التجارب وتطبيقها على جميع شبكات مياه الشرب.