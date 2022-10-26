5 قرارات حماية اجتماعية للمصريين.. "اليوم السابع"

تنشر "اليوم السابع" فى عددها المطبوع الصادر غدا الخميس، العديد من القضايا والملفات المهمة، فى مقدمتها، 5 قرارات حماية اجتماعية للمصريين.. الحكومة تعلن البدء الفورى فى تنفيذ تكليفات الرئيس السيسى بدعم المواطنين بحزمة حماية جديدة فى مواجهة الأزمات.. البداية من الشهر المقبل.. وإجراءات الدعم مستمرة حتى يونيو 2023.



واقرأ أيضا على صفحات اليوم السابع غدا..



ـ الرئيس السيسى يوجه بالاستغلال الأنسب لكل الأراضى غير المستغلة داخل محافظة القاهرة.. ويتابع سير الأعمال والموقف التنفيذى للعاصمة الإدارية الجديدة

ـ 50 عاما مصر والإمارات ايد واحدة.. الرئيس السيسى: العلاقات المصرية الإماراتية نموذج مثالى للتفاهم والإخاء



ـ 5 قرارات حماية اجتماعية للمصريين.. الحكومة تعلن البدء الفورى فى تنفيذ تكليفات الرئيس السيسى بدعم المواطنين بحزمة حماية جديدة فى مواجهة الأزمات.. البداية من الشهر المقبل.. وإجراءات الدعم مستمرة حتى يونيو 2023 ـ إقرار علاوة استثنائية لمجابهة غلاء المعيشة بقيمة 300 جنيه لجميع العاملين بالدولة وتشمل أصحاب المعاشات



ـ رفع الحد الأدنى للأجور من 2700 لـ 3000 جنيه

ـ رفع حد الإعفاء الضريبى من 24 ألفا لـ 30 ألف جنيه



ـ دعم مالى للشركات التى تعثرت بسبب الأزمة العالمية حتى 30 يونيو 2023 لمنع تسريح العمالة

ـ استمرار عدم زيادة الكهرباء







