اليوم السابع
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30 أكتوبر انطلاق امتحانات الشهر للصفين الرابع والخامس الإبتدائى الأزهرى

الأربعاء، 26 أكتوبر 2022 07:00 ص
30 أكتوبر انطلاق امتحانات الشهر للصفين الرابع والخامس الإبتدائى الأزهرى طلاب الأزهر
كتب لؤى على

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تنطلق الامتحانات الشهرية الصفين الرابع والخامس الابتدائي الأزهري يوم الأحد القادم 2022/10/30 وستكون على النحو: سيكون درجة الاختبار 15 درجة وسيكون امتحان اخر فى أواخر شهر نوفمبر ودرجاته أيضا 15 درجة وسيكون هناك مهام ادائية عليها 35 درجه و5 درجات مواظبة  وسيكون امتحانات نصف العام الدراسي درجاته 30 وبذلك سيكون الدرجة النهائيه 100 درجة ومثلها فى الترم الثاني وسيصبح المجموع الكلى 200 يقسم على 2 ويعطى الدرجة النهائية للطالب فى اخر العام ويعوض عنها بالألوان. 
 
وعن الآلية والكيفية لامتحان مادة القرآن الكريم للصفين الرابع والخامس الابتدائي الأزهري: اولا مادة القران الكريم مادة أساسية تعامل فى الاختبارات والامتحانات مثل المواد الأخرى المقررة على التلاميذ  والدرجة النهائية للمادة كما وضحها منشور قطاع المعاهد 100درجه فى الفصل الدراسي الاول ومثلها فى الفصل الدراسي الثاني ويتم تقسيم مجموع الفصلين على 2 ويعطى التلميذ درجته بالالوان وليس بالأرقام وبناء على المنشور سيتم عقد اختبارات فى اليوم المحدد بالجدول  فى مادة القران الكريم وسيتم وضع الاختبار من قبل محفظ (معلم ) القران تحت إشراف شيخ المعهد والتوجيه الفنى للمادة وسيكون مدة الاختبار فتره واحده فقط (ساعه زمنية) ويكون الاختبار فى مقرر شهر أكتوبر  فقط 25 موزعة على النحو التالي 6 درجات شفوى و19 درجة تحريريا  وسيكون الاختبار الثانى فى شهر نوفمبر  25 درجة كذلك  ليصبح مجموع الدرجات النهائية للاختبارات 50  ولا يوجد مهام ادائية لمادة القرآن الكريم ثم يأتى امتحانات الترم  الاول لمادة القران الكريم وتوزع الدرجات على النحو التالي  الامتحان التحريري من 37.5 +12.5 درجه الشفوى وبذلك يصبح درجة القران الكريم 100 فى الفصل الدراسي الاول ومثل ذلك الترم الثاني. 
 
 

قطاع المعاهد الازهرية

الازهر الشريف

امتحانات الشهر

القران



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