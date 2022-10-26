ولى العهد السعودى يعلن تأسيس 5 شركات استثمارية إقليمية

وكالات الأنباء

أعلن الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولى العهد السعودى رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، اليوم الأربعاء، قيام صندوق الاستثمارات العامة بتأسيس 5 شركات إقليمية للاستثمار في الأردن، والبحرين، والسودان، والعراق، وسلطنة عُمان، بقيمة استثمارات تصل إلى 90 مليار ريال (24 مليار دولار أمريكي) عبر مختلف القطاعات.

وذكرت وكالة أنباء السعودية "واس" أن ذلك جاء خلال اليوم الثاني من النسخة السادسة لمبادرة "مستقبل الاستثمار" المنعقدة في العاصمة الرياض، بحضور نخبة من المستثمرين والمبتكرين والقادة من أنحاء العالم.

وأوضحت "واس" أن الشركات ستستثمر في عدة قطاعات استراتيجية من بينها البنية التحتية، والتطوير العقاري، والتعدين، والرعاية الصحية، والخدمات المالية، والأغذية والزراعة، والتصنيع، والاتصالات والتقنية، وغيرها من القطاعات الاستراتيجية، كما ستعمل الشركات الخمس على تنمية وتعزيز الشراكات الاستثمارية لصندوق الاستثمارات العامة وشركات محفظته، والقطاع الخاص السعودي للعديد من الفرص الاستثمارية في المنطقة.