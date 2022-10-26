اليوم السابع
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وكيل تعليم القليوبية يتابع سير العمل بمدارس القناطر الخيرية وانتظام الدراسة

الأربعاء، 26 أكتوبر 2022 12:30 م
وكيل تعليم القليوبية يتابع سير العمل بمدارس القناطر الخيرية وانتظام الدراسة جولة سعيد ندا وكيل وزارة التربية والتعليم
القليوبية إبراهيم سالم

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أجرى سعيد ندا وكيل مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، جولة ميدانية لمتابعة انتظام العمل بمدارس إدارة القناطر الخيرية التعليمية، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، وبتوجيهات سماح إبراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية.

استهل "ندا"، زيارته لمدرسة حسن أبو بكر الرسمية المتميزة للغات، وكان فى استقباله ريهام هيكل مدير المدرسة، وتم المرور على الفصول الدراسية للاطمئنان على سير العملية التعليمية.

وفى ختام الزيارة، وجه بضرورة الاهتمام بالنظافة ومراعاة التطهير والتعقيم اليومى عقب انتهاء اليوم الدراسى، والاهتمام بنظافة الحمامات وتوفير الصابون والمطهرات اللازمة، ووجه بضرورة المتابعة المستمرة للزائرة الصحية للتلاميذ قبل بداية الطابور الصباحى، والاهتمام بالإجراءات الاحترازية داخل الفصول.

وبعد ذلك توجه لمتابعة مدرسة الثانوية بنات، وكان فى استقباله مشيرة عبد الوهاب مدير المدرسة، وذلك للاطمئنان على سير العمل بالمدارس وانتظام العملية التعليمية، ورافقه خلال الزيارة عبد المنعم حلمى متابعة المديرية.

وأكد "ندا"، على الالتزام بالمواعيد والانضباط فى الحضور والانصراف والالتزام بالإشراف اليومى .

 


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