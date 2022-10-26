وكيل تعليم الشرقية يتابع مدارس إدارة منيا القمح التعليمية

الشرقية - حمدى عبد العظيم

قال محمد رمضان وكيل مديرية التربية والتعليم بالشرقية إنه يقوم بزيارات لجميع مدارس الإدارات بالرجاء محافظة الشرقية منذ بداية العام الدراسى لمتابعة انتظام سير العملية التعليمية، واليوم تابع بمدارس إدارة منيا القمح التعليمية بحضور عبد الشافي حسن وكيل الإدارة.

حيث شهد طابور الصباح بمدرسة الألفي الإعدادية بنين وأدي تحية العلم مع الطلاب واستمع للبرنامج الإذاعي وكلمة عن انتصارات أكتوبر المجيدة وتفقد فصول المدرسة واطمأن على انتظام الدراسة بالمدرسة.

وتابع مدرسة الشربينى الإعدادية بنات تفقد فصول المدرسة.

والمعامل والقاعات والمكتبة واطمئن على انتظام الدراسة وانتظام العمل داخل المدرسة وتأكد من استلام الطالبات للكتب الدراسية وممارسة الانشطة الرياضية

وأكد وكيل الوزارة على تنفيذ تعليمات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بالاهتمام بتطبيق اليوم الرياضي والثقافي والفني، والذي يتم تطبيقه بالتناوب، خاصًة أن القيادة السياسية مهتمة باكتشاف ورعاية الموهوبين في جميع المواد الدراسية والأنشطة المدرسية, صقل مهاراتهم في جميع التخصصات، وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لهم.

ثم توجه لمتابعة مدرسة 16 مارس الابتدائية وتفقد فصول المدرسة والمعامل والقاعات والمكتبة واطمئن على انتظام الدراسة وانتظام العمل داخل المدرسة وتأكد من استلام الطلاب للكتب الدراسية وممارسة الانشطة الرياضية داخل المدرسة

ونبه محمد رمضان وكيل المديرية بوضع برامج علاجية للطلاب الضعاف في القراءة والكتابة والرياضيات واللغة الانجليزية وتكليف معلمي هذه المواد بالتنفيذ تحت إشراف التوجيه المختص لكل مادة ثم توجه لمتابعة انتظام الدراسة بمدرسة منيا القمح الصناعية بنات وتفقد فصول المدرسة والأقسام العملية بالمدرسة وأوضح أن الدولة تولي اهتماما خاصاً بالتعليم العام و الفني، وتسعى الدولة جاهدة لتطوير النظم والبرامج التعليمية، للوصول لتقديم تعليم جيد لأبنائنا الطالبات يتماشى مع تطورات العصر الحديث.

ثم توجه لتفقد معرضي مادة التربية الفنية والتربية الزراعية وأكد أن القيادة السياسية مهتمة باكتشاف ورعاية الموهوبين في جميع المواد الدراسية والأنشطة المدرسية, صقل مهاراتهم في جميع التخصصات، وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لهم.



وكيل مديرية التعليم بالشرقية



اثناء التفقد



وكيل التعليم