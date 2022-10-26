وفد برلمانى ألمانى يزور الكلية الإكليريكية بالأنبا رويس

كتب محمد الأحمدى

استقبل نيافة الأنبا ميخائيل الأسقف العام لكنائس قطاع حدائق القبة وتوابعها ووكيل الكلية الإكليريكية بالأنبا رويس بمقر الكلية بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، اليوم وفدًا من البوندستاج (برلمان ألمانيا الاتحادية) وبرفقتهم السفير الألمانى بالقاهرة فرانك هارتمان.

وألقى نيافة الأنبا ميخائيل كلمة رحب فى بدايتها بضيوف الكنيسة القبطية ثم تحدث عن تاريخ الكلية والتعليم اللاهوتى فى الكنيسة القبطية، الى جانب دور الإكليريكية فى إعداد الكوادر الشبابية لخدمة الكنيسة والمجتمع، واستمع نيافته لاستفسارات أعضاء الوفد الألمانى وأجاب عليها والتى تضمنت موضوعات كان من أبرزها دور التعليم الدينى فى نبذ العنف والتأكيد على مباديء الإنسانية واحترام الآخر، وسبل دعم الإخاء والمحبة بين المصريين، واختتم نيافة الأنبا ميخائيل بالإشارة إلى دور التعليم والثقافة فى الحفاظ على الهوية.

وألقى أحد طلاب الكلية كلمة باللغة الالمانية رحب خلالها بالوفد البرلمانى الألماني.

وفى نهاية الزيارة أهدت الكلية أيقونة العائلة المقدسة لأعضاء الوفد، توجه بعدها الوفد لزيارة مبنى الكاتدرائية المرقسية.

حضر اللقاء بعض أعضاء هيئة التدريس بالكلية ومجموعة من طلابها.