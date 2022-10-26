وصول جثمان والد الفنان أحمد فريد لصلاة الجنازة بمسجد المواساة بالإسكندرية

الإسكندرية -فريق المحافظات

وصل منذ قليل جثمان والد الفنان أحمد فريد، إلى مسجد المواساة بمنطقة باب شرقى محافظة الإسكندرية، وذلك لتأدية صلاة الجنازة على والده الراحل عقب صلاة العصر ثم إلى مقابر الأسرة بمدافن المنارة

كان الفنان الشاب أحمد فريد أعلن خبر وفاة والده بعد صراع مع المرض، ونعاه على صفحته على فيس بوك بعبارات مؤثرة، قائلا: "يا وجع قلبى، مشيت وخدت روحى معاك، حبيبى وسندى وتؤام روحى فى ذمة الله، فى الجنة ونعيمها يا حبيبى، إنا لله وإنا إليه راجعون".

وطالب الفنان الشاب أحمد فريد متابعيه بالدعاء لأبيه خلال مروره بأزمة صحية بأحد المستشفيات فى حالة حرجة على جهاز التنفس الصناعى.

أحمد فريد ممثل وفنان تشكيلى ومقدم برامج مصرى، حاز على درجة الدكتوراه، وعمل أستاذا بكليّة الفنون الجميلة جامعة الإسكندريّة (قسم جرافيك) ودكتور بالأكاديميّة العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، وقدّم فقرات ببرامج متعدّدة وشغل منصب سفير للنوايا الحسنة للأمم المتحدة.

بدأ مسيرته فى الفن التشكيلى فى عام 1991 حيث مثل مصر فى سويسرا فى معرض عالمى للأطفال، وحاز منه على جائزة الاستحقاق، وبدأ العمل بالتمثيل من خلال دوره فى فيلم (الخروج من القاهرة) وبعدها فى مسلسلات (أهل كايرو، الصعلوك، أريد رجلًا، حجر جهنم، هبة رجل الغراب).



الفنان احمد فريد اثناء دخوله مسجد المواساه



الفنان احمد فريد اثناء وصول جثمان والده مسجد المواساه



الفنان احمد فريد يصل مسجد المواساه لصلاة الجنازة على والده