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وزير الصحة: انتهاء تنفيذ أغلب مستشفيات المنوفية فى الربع الأول من 2023

الأربعاء، 26 أكتوبر 2022 04:13 م
وزير الصحة: انتهاء تنفيذ أغلب مستشفيات المنوفية فى الربع الأول من 2023 الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة
كتب أمين صالح

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أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة أنه فى نهاية هذا العام سيتم الانتهاء من مستشفيات المنصورة بمحافظة الدقهلية، وفيما يخص محافظة قنا فوصلت نسب التنفيذ إلى 72% بمستشفى نجع حمادى ومن المنتظر أن يتم الانتهاء منها فى 30 يونيو 2023 وفى نفس التوقيت سيتم الانتهاء من مستشفيات أبو تشت العام ومستشفى دشنا العام.

 

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى.

 

وقال عبد الغفار أن نسب التنفيذ فى مستشفى الباجور بالمنوفية وصلت 95% وسيتم الانتهاء منها فى 30 ديسمبر من العام الحالى لافتا إلى أن أغلب مستشفيات محافظة المنوفية ستنتهى فى الربع الأول من عام 2023.

 

 

 

 


مجلس النواب

الجلسه العامه

البرلمان

وزير الصحة



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