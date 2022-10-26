وزير الصحة: انتهاء تنفيذ أغلب مستشفيات المنوفية فى الربع الأول من 2023

أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة أنه فى نهاية هذا العام سيتم الانتهاء من مستشفيات المنصورة بمحافظة الدقهلية، وفيما يخص محافظة قنا فوصلت نسب التنفيذ إلى 72% بمستشفى نجع حمادى ومن المنتظر أن يتم الانتهاء منها فى 30 يونيو 2023 وفى نفس التوقيت سيتم الانتهاء من مستشفيات أبو تشت العام ومستشفى دشنا العام.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى.

وقال عبد الغفار أن نسب التنفيذ فى مستشفى الباجور بالمنوفية وصلت 95% وسيتم الانتهاء منها فى 30 ديسمبر من العام الحالى لافتا إلى أن أغلب مستشفيات محافظة المنوفية ستنتهى فى الربع الأول من عام 2023.