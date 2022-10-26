اليوم السابع
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الأربعاء، 26 أكتوبر 2022 08:26 م
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وزير الشباب والرياضة: تمكين الشباب يسبقه التأهيل والتعليم

الأربعاء، 26 أكتوبر 2022 08:00 م
وزير الشباب والرياضة: تمكين الشباب يسبقه التأهيل والتعليم وزيرا البييئة والشباب والرياضة
كتبت منال العيسوي

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قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن هناك شمول باهتمام العالم بالتغيرات المناخية، وهناك اهتمام حالي ومستقبلي للحفاظ على هذا الكوكب، ووجود وزارة الشباب والرياضة للاشتراك في coy 17 رمز عظيم، قائلا: "كنت سعيد باستلامي تنظيم الـcoy 17".
 
وأوضح  وزير الشباب والرياضة، خلال فاعليات المؤتمر الصحفى الذى عقد لإعلان النسخة السابعة عشر لمؤتمر الشباب Coy17، بحضور وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، أن الشباب المصرى له طلاقة في العمل وله الصالحية، مشيرا إلى أن مصر من أكثر الدول استضافة لأحداث عالمية خلال السنوات الأخيرة الماضية.
 
وأضاف وزير الشباب والرياضة: "مدينة شرم الشيخ من أكبر المدن المخصصة للمؤتمرات والسياحة، وتضم قاعة مؤتمرات تسع أكبر المؤتمرات على مستوى العالم"، مؤكدا أن التمكين يسبقه التاهيل والتعليم، وهو نهج الدولة المصرية، ونثق في نجاح مؤتمر coy 17، موضحًا أن التنمية تتم من خلال الرياضة للحفاظ على البيئة، قائلا: "أفرك الفانوس مع وزارة الشباب والرياضة هتعمل كل اللي أنت عاوزه".

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