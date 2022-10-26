وزير الزراعة: تشجيع المزارعين على التوسع فى محصول القمح

كتبت أسماء نصار

عقد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعا مع بعض قيادات الوزارة ومديري مديريات الزراعة في المحافظات تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة تشجيع المزارعين على استخدام التكنولوجيا ومعدات الميكنة الحديثة في الزراعة.

شدد القصير على ضرورة توفير معدات الميكنة الحديثة وبأسعار مخفضة وتشجيع الفلاحين على استخدمها سواء في الزراعة أو الحصاد حيث تسهم في زيادة الإنتاج وتقليل نسبة الهدر والفاقد.

تناول الاجتماع الاستعدادا لموسم زراعة محصول القمح ، الذي من المقرر أن يبدأ نوفمبر القادم، وحث المزراعين على التوسع في زراعة القمح لتحقيق المساحة المستهدفة هذا العام نظرا لأهميته الاستيراتيجية في تحقيق الأمن الغذائي وتقليل فاتورة الاستيراد خاصة بعد الاسعار المحفزة التى حددتها الدولة لشراء المحصول

ووجه وزير الزراعة أيضا بضرورة توفير تقاوى المحاصيل الشتوية قبل الزراعة بوقت كبير مع توعية المزارعين باختيار أصناف التقاوى الجيدة المعتمدة طبقا للسياسة الصنفية لكل محافظة مع زيادة الحقول الإرشادية حتى تكون نماذج تحتذى للمزارعين في كل المحافظات.

كما أكد وزير الزراعة على متابعة منظومة توزيع الأسمدة وضرورة صرفها إلى المزارعين قبل موسم الزراعة بوقت كاف ،وشدد على ضرورة إجراء الحصر الدقيق للمساحة المنزرعة بالقمح من على أرض الواقع مع مطابقتها بكشوف صرف الأسمدة لمنع أي تلاعب ومحاسبة المقصرين في ذلك.