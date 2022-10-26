وزيرة البيئة: إيماننا بقضية المناخ سر نجاحنا

كتبت منال العيسوى

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والمبعوث الوزارى لقمة المناخ أن الموضوعات التى يتم مناقشتها فى "مؤتمر الشباب coy 17"، مرتبطة بالموضوعات الموضوعة على رأس مؤتمر المناخ cop 27، لافتة إلى أن ورق التوصيات الذى يصدر من المنطقة الزرقاء مطابق للمنطقة الخضراء خلال مؤتمر cop 27.

وتابعت وزيرة البيئة، خلال المؤتمر الصحفى المنعقد حاليا بمركز التعليم المدنى بالزمالك، و تنظمه وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع وزارة البيئة للإعلان عن النسخة الـ 17 لمؤتمر الشباب للاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة لتغير المناخ، فى اطار استعدادات مصر لمؤتمر المناخ cop27 . أن الطاقة والعذاء والمياه هو أساس الحياة وهو ما يضع التغير المناخى فى قلب الاحتياجات الإنسانية.

وأوضحت الوزيرة قائلة: "إن إيماننا بقضية المناخ سر نجاحنا، وحصرنا قبل بداية كافة المؤتمرات كلمة خليك فخور مصر ليها دور، وحرصت الحكومة على الاهتمام بملف التغيير المناخي، وندمج بعد التغير المناخى فى كافة القطاعات".

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جدير بالذكر أن سكرتارية الأمم المتحدة أكدت أن مؤتمر المناخ ينقسم المؤتمر إلى منطقتين، المنطقة الأولى وهى المنطقة الزرقاء التابعة للأمم المتحدة، والتى يتم تنظيم جميع الفعاليات والمفاوضات الرسمية بداخلها، أما المنطقة الثانية فهى المنطقة الخضراء التى تضم الأحداث الجانبية والمعارض والأيام المتخصصة مثل يوم المياه، ويوم العلوم، ويوم الشباب والمرأة والطاقة، وغيرها.