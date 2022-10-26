اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 26 أكتوبر 2022 05:46 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

هيئة قناة السويس تعلن مواعيد الإغلاق الجزئى للأنفاق

الأربعاء، 26 أكتوبر 2022 05:06 م
هيئة قناة السويس تعلن مواعيد الإغلاق الجزئى للأنفاق أحد أنفاق قناة السويس
الإسماعيلية- صبرى غانم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت هيئة قناة السويس على صفحتها الرسمية موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" أنه فى إطار أعمال اللجنة المشكلة لمراجعة كافة الأعمال المنفذة بمشروعات أنفاق قناة السويس تهيب الهيئة بالمواطنين بأنه ستيم غلق جزئى لمدة 3 ساعات للأنفاق أسفل القناة من الساعة 3 مساءً الي 6 مساءً في التوقيتات التالية:
 
أنفاق تحيا مصر بالإسماعيلية يوم الأربعاء 26 أكتوبر ويوم الأحد 13 نوفمبر المقبل 
 
أنفاق 3 يونيو فى بورسعيد يوم الأحد والإثنين 6 و7 نوفمبر. 
 
نفق الشهيد أحمد حمدى بالسويس يوم الأحد 30 أكتوبر ويوم الأربعاء 2 نوفمبر مع تشغيل النفق الجنوبى ليعمل فى الاتجاهين خلال هذة الفترة. 
 
على أن يتم العبور بالمحاور البديلة (المعديات …. والكبارى العائمة) طبقاً للفاصل الملاحى فى التوقيتات المشار إليها.

 


قناة السويس

أنفاق قناة السويس

التفق الجنوبى

الفاصل الملاحى

الكبارى العائمة

المعديات

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة

أسامة ربيع: أنفاق قناة السويس مجهزة بأحدث وسائل التكنولوجيا وكاميرات المراقبة

الثلاثاء، 21 سبتمبر 2021 08:24 م

قطاع الأعمال العام يشارك فى تنمية سيناء والحكومة تنفق 650 مليار جنيه خلال 7 سنوات.. الشركات تنفذ مشروعات توصيل المرافق وشق الطرق وتأهيل الأراضى والمساهمة فى إنشاء الأرصفة البحرية وأنفاق قناة السويس والموانئ

الأربعاء، 08 سبتمبر 2021 11:00 ص

محمد فاضل: أنفاق قناة السويس الجديدة لا تقل أهمية عن الهرم الأكبر وأين هى من الدراما

الخميس، 12 أغسطس 2021 11:42 م

عبور المواطنين من أنفاق قناة السويس والكبارى العائمة مجانا أول أيام العيد

الأربعاء، 12 مايو 2021 06:25 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة