هيئة قناة السويس تعلن مواعيد الإغلاق الجزئى للأنفاق

الإسماعيلية- صبرى غانم

أعلنت هيئة قناة السويس على صفحتها الرسمية موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" أنه فى إطار أعمال اللجنة المشكلة لمراجعة كافة الأعمال المنفذة بمشروعات أنفاق قناة السويس تهيب الهيئة بالمواطنين بأنه ستيم غلق جزئى لمدة 3 ساعات للأنفاق أسفل القناة من الساعة 3 مساءً الي 6 مساءً في التوقيتات التالية: