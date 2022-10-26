هيئة قناة السويس تعلن مواعيد الإغلاق الجزئى للأنفاق

أعلنت هيئة قناة السويس على صفحتها الرسمية موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" أنه فى إطار أعمال اللجنة المشكلة لمراجعة كافة الأعمال المنفذة بمشروعات أنفاق قناة السويس تهيب الهيئة بالمواطنين بأنه ستيم غلق جزئى لمدة 3 ساعات للأنفاق أسفل القناة من الساعة 3 مساءً الي 6 مساءً في التوقيتات التالية:
أنفاق تحيا مصر بالإسماعيلية يوم الأربعاء 26 أكتوبر ويوم الأحد 13 نوفمبر المقبل
أنفاق 3 يونيو فى بورسعيد يوم الأحد والإثنين 6 و7 نوفمبر.
نفق الشهيد أحمد حمدى بالسويس يوم الأحد 30 أكتوبر ويوم الأربعاء 2 نوفمبر مع تشغيل النفق الجنوبى ليعمل فى الاتجاهين خلال هذة الفترة.
على أن يتم العبور بالمحاور البديلة (المعديات …. والكبارى العائمة) طبقاً للفاصل الملاحى فى التوقيتات المشار إليها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة