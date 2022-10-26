نموذج محاكاة لانتخابات مجلس الشيوخ 2022 إلكترونياً بمحافظة كفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

شهدت المقار الانتخابية بالإدارات الفرعية ولجنة المغتربين بمديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، توافد الناخبين للتصويت منذ التاسعة صباحاً، وذلك ضمن الجولة الأولى من انتخابات نموذج محاكاة مجلس الشيوخ 2022 إلكترونياً بمحافظة كفر الشيخ، بالنظامين الفردي والقائمة، تحت شعار "كُن قياديًا ...كُن مؤثرًا " برعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

وأكد الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، رئيس اللجنة العامة بالمحافظة،أن المحافظة تزخر بالعديد من الكوادر الشابة والتي ستسهم بشكل كبير في إثراء النموذج الثاني لمحاكاة مجلس الشيوخ، مشيراً إلى أهمية مشاركة الشباب فى نماذج محاكاة الحياة النيابية، يُعَّد مدرسة لتدريب الشباب من سن 25 لـ40 عاماً على كل ما يخص مجلس النواب و الشيوخ، سواء قانونه أو لائحته أو اختصاصه ليتثني للشباب فهم طبيعة عمل المجالس النيابية وإصقال مهاراتهم وخبرتهم لتأهيلهم ليصبحوا كوادر المستقبل قادرة على خوض انتخابات المجلس الحقيقي .

وتابع وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، التزام القائمين على العملية الإنتخابية داخل المقرات الانتخابية بتطبيق كافة الإجراءات وتذليل العقبات أمام الناخبين ، مؤكداً أن جميع العاملين بالشباب والرياضة يقفون على مسافة واحدة من جميع المرشحين مع مراعاة الدقة في مراجعة صحة عضوية جميع الناخبين بمركز الشباب يراجعها مسؤل الهيئات.

وأوضح عبد المنعم الكنانى، وكيل المديرية للشباب و نائب رئيس اللجنة العامة بالمحافظة، أنه تم توجيه التعليمات لكافة مديرى الإدارات الفرعية بتذليل أى عقبات أمام مسؤلى الربط الإلكتروني و مشرفى البرلمان بالمقرات الانتخابية و الإلتزام بالحياد التام، و أن جميع خطوط التواصل مفتوحة أمام كافة المشرفين من الآن حتى نهاية الانتخابات .

وتستمر جميع المقار الانتخابية فى استقبال الناخبين بالإدارات الفرعية بمحافظة كفر الشيخ، بإشراف تنفيذى لمحمود الصاوي، مدير إدارة البرلمان والتعليم المدنى، وأعضاء اللجنة العامة محمد عبد الواحد مدير إدارة الهيئات الشبابية، سامى النجار مدير إدارة الشؤون القانونية، شريف السواق مسؤل الربط الاليكتروني بالمديرية ورئاسة مديري الإدارات باللجان الفرعية بمراكز الشباب، وفريق عمل إدارة البرلمان والتعليم المدنى، التغطية الإعلامية للمركز الإعلامي بأعضاء فريقه من المنسقين الإعلاميين بمراكز الشباب و الإدارات .

وتضم الجولة الأولى 14 محافظة هى (كفر الشيخ، الغربية القليوبية، الشرقية، الدقهلية، المنوفية، بورسعيد، الاسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء، دمياط) وتجري عملية التصويت الإلكترونى فى المرحلة الثانية خلال يومى 25 و 26 أكتوبر.



لجنة مديرية الشباب والرياضة



جانب من فعاليات الاقبال على التصويت



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