نقابة المعلمين: ولى أمر يقتحم مدرسة بحلوان ويتعدى على المديرة

كتبت آية دعبس

تلقت غرفة عمليات النقابة العامة للمهن التعليمية برئاسة محمد عبد الله الأمين العام، تقرير من النقابة الفرعية للمعلمين بحلوان، يفيد بتعرض مديرة مدرسة الشهيد أيمن محمد متولي ( الرشاد سابقا)، بالسب والشتائم من أحد أولياء الأمور، وقام مسئولو النقابة الفرعية باستدعاء الشرطة وعمل محضر إثبات حالة.

وكلف خلف الزناتى نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، سيد على ، رئيس النقابة الفرعية بحلوان ، بمتابعة محضر الشرطة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اتجاه ولى الأمر، لعدم ضياع حق المعلمة مديرة المدرسة ، القانونى والأدبي.

وقد تبين أن ولي الأمر، قام باقتحام المدرسة بعد منعه من الدخول قبل المواعيد المحددة لأولياء الأمور، وتعدى على مديرة المدرسة بالسب .

وأكد سيد علي رئيس النقابة الفرعية للمعلمين بحلوان، أن مديرة المدرسة قبلت الصلح مع ولى الأمر بعد تدخل عدد من الوسطاء ، وقررت الإدارة التعليمية نقل أبناء ولى الأمر إلى مدرسة أخرى.

وكانت نقابة المعلمين ، قررت تشكيل غرفة عمليات بالنقابة العامة مع بداية انطلاق الدراسة ، وتخصيص رقم واتس أب 01555208606 ‏لتلقى شكاوى المعلمين ، وتنفيذ تعليمات نقيب المعلمين بالتنسيق الكامل مع النقابات الفرعية واللجان النقابية لسرعة تلبية نداء أي معلم يواجه أي مشكلة خلال تأدية رسالته في تربية وتعليم الأجيال.