ندوة عن "الأمن السيبرانى فى شبكة المعلومات" لطلاب جامعة المنيا.. صور

المنيا-حسن عبد الغفار

في إطار سلسلة الندوات والفعاليات التثقيفية التى تُنظمها جامعة المنيا، برعاية من الدكتور عصام فرحات، القائم بأعمال رئيس جامعة المنيا، لتوعية طلابها بالأمن المعلوماتى وحماية الخصوصية على شبكات الإنترنت ومواجهة الجرائم المستحدثة والقرصنة والهجمات على البرمجيات وأجهزة الحاسب والفيروسات الرقمية، أقامت الإدارة العامة لرعاية الطلاب، إدارة النشاط الثقافي والفني والعلمي ندوة علمية بعنوان " الأمن السيبراني في شبكة المعلومات لحماية نفسك وكل من حولك من الاختراق" حاضر فيها الدكتور الحسين صديق، الأستاذ المساعد بكلية الحاسبات والمعلومات بجامعة المنيا والمنسق العام لبرنامج تقنية المعلومات.

وشهدت الندوة التى أقيمت بمركز تكنولوجيا المعلومات، حضورًا كثيفًا من قبل طلاب الجامعة بمختلف كلياتهم، حيث تناول المحاضر الوسائل التي من شأنها حماية المعلومات والأجهزة خلال التعامل مع البيانات، وكيفية حماية الحسابات الشخصية من الاختراق، وحرص المحاضر خلال ندوته على نشر الوعي عن الأمن السيبراني وعملية حماية الأنظمة والشبكات والبرامج ضد الهجمات الرقمية، والتي تهدف عادة إلى الوصول إلى المعلومات الحساسة أو تغييرها أو تدميرها؛ بغرض الاستيلاء على المال أو المعلومات أو تنفيذ عمليات تخريبية أخرى يستهدف المخترق منها الوصول إلى جرائمه.

وأشرف على تنظيم الندوة وليد عبد القوي، مدير عام رعاية الطلاب بالجامعة، ود.فاطمة صالح، مدير إدارة النشاط الثقافي والفني والعلمي، ومحمد مختار، الأخصائي بالنشاط.