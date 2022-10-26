وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الجنرال إيجور كوناشينكوف -في بيان أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية- "لقد تم تدمير مركز اتصالات تابع للقوات الأوكرانية بالقرب من مستوطنة بريكولوتنوي في مقاطعة خاركوف".



وأضاف كوناشينكوف أن القوات الروسية تمكنت أيضًا من تدمير منشأة لتخزين النفط كانت توفر وقود الديزل للقوات المسلحة الأوكرانية في دونباس.



يُِشار إلى أن روسيا بدأت عملية عسكرية جديدة في إقليم دونباس على الحدود الروسية الأوكرانية، واستهدفت البنية التحتية العسكرية والدفاع الجوي والقوات الجوية لأوكرانيا بـ "أسلحة عالية الدقة".



وقال حرس الحدود الأوكراني، في وقت سابق، إن الحدود الأوكرانية تعرضت لهجوم روسي من روسيا وروسيا البيضاء وشبه جزيرة القرم.