منها "دندرة" و"سقارة".. "لونلى بلانت" ينصح بزيارة المقاصد "المذهلة" الأقل شهرة بمصر

كتبت رباب فتحى

تحت عنوان "فى عمق وجهات بديلة في مصر"، رصد موقع "لونلى بلانت" العالمى للسفر مقاصد أقل شهرة يمكن الاستمتاع بها عند زيارة مصر، وقال إن مصر مهد الحضارات، ولديها الكثير من الآثار القديمة التى لا مثيل لها في أى مكان آخر في العالم.

ورغم أن الملايين حول العالم ربما لا تتاح لهم الفرصة للسفر إلى مصر، إلا أنهم يعرفون أبرز وأشهر مقاصدها مثل الأهرامات وأبو الهول والملك توت عنخ أمون ووادي الملوك.

وأضاف الموقع أنه نظرًا لأن هذه الأماكن التاريخية قد جذبت المسافرين الأجانب إلى مصر منذ آلاف السنين، اعتاد السياح على زيارتها، حيث يميل زوار مصر لأول مرة إلى اتباع طريق من القاهرة إلى الأقصر وإنهاء رحلتهم في أسوان، إلا أن البلد المذهل لديه الكثير لاكتشافه خارج خط سير الرحلات التقليدية.

ومن بين هذه المقاصد:

هرم سقارة

وينصح الموقع قراءه بزيارة هرم سقارة، إلى جانب ذا أهرامات الجيزة ، التي أكد أنه من المستحيل ألا تندهش عندما تراها لأول مرة.

وأوضح أن موقع هرم سقارة يعد واحدا من أكبر وأكثر المواقع الأثرية الغنية في مصر ، وما زالت هناك اكتشافات رائدة، من التوابيت الخشبية والمومياوات والتماثيل البرونزية إلى أواني الجبن من الأسرة السادسة والعشرين.

وهرم زوسر المدرج هو أقدم هرم في مصر وأقدم هيكل حجري في العالم بأسره، وأعيد افتتاحه من الداخل في عام 2020 بعد 14 عامًا من التجديدات.

قصر المنيل

ونصح الموقع الزوار بوضع "قصر المنيل" على قائمة الزيارات، وبناه الأمير محمد علي توفيق ابتداءً من عام 1899، وقالت إن هذا المقر الذي كان ملكيًا فى السابق عبارة عن مزيج من الطراز العثماني والفارسي والأندلسي والأوروبي.

أبيدوس

يعتبر مجمع معابد الكرنك في الأقصر أحد أكبر المواقع الدينية في العالم ، وتبلغ مساحته (200 فدان) ، وهو أكبر من مدينة الفاتيكان، وفي حين أن معبد أبيدوس ليس كبيرا، إلا أن الزيارة ربما تكون روحية لاسيما مع الهدوء.

دير المدينة

تعد دير المدينة، في صعيد مصر، جزء من جبانة طيبة في شمال وادي الملوك في محافظة الأقصر، بالتحديد على الضفة الغربية لنهر النيل. كان مقرا لعائلات العمال الحرفيين خلال عهد المملكة المصرية الحديثة (1570 – 1070) قبل الميلاد.

لا تزال مجموعة مختارة من المقابر مفتوحة للمسافرين اليوم ، لكن الهيكل المتدرج يبقي من أجمل غرف الدفن الفارغة.

دندرة

في حين أن إدفو هي محطة عادية في الرحلات النيلية ، غالبًا ما لا يتم زيارة معبد حتحور في دندرة على الرغم من قربه من الأقصر. تتضمن بعض شركات الرحلات النيلية ، زيارة إلى هذا المعبد الرائع.

رحلة فى بحيرة ناصر

يقول العديد من زوار مصر أن المعبد الكبير في أبو سمبل ، الذي تواجهه التماثيل العملاقة للفرعون الجالس، هو المفضل لديهم ، وذلك بفضل هندسته المعمارية الفائقة ، وموقعه الهادئ على ضفاف البحيرة وقصة الإنقاذ التي لا تصدق من ارتفاع منسوب المياه نتيجة إنشاء السد العالي بأسوان.

كانت نتيجة السد بحيرة ناصر ، وهي واحدة من أكبر المسطحات المائية الاصطناعية في العالم. فقط عدد قليل من الشركات تقوم برحلات في البحيرة، والتي توصلك إلى المعالم الآثرية التي لا يمكن رؤيتها كثيرًا.