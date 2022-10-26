منصة أسوان تستمر فى أنشطة تحضيرات قمة المناخ بشرم الشيخ.. صور

أسوان – عبد الله صلاح

استمرت الفعاليات التحضيرية التى نفذتها المنصة المحلية للتغيرات المناخية بأسوان، استعدادا لانعقاد قمة المناخ العالمى بشرم الشيخ، ونفذت المنصة بالتعاون مع الجمعيات حلقة نقاشية حول الاستثمار فى العمل المناخى.

دارت المناقشات حول أهم أنشطة التكيف مع التغيرات المناخية والتخفيف منها وتطرق الحديث إلى تقنيات تدوير المتبقيات والمخلفات إلى سلع ذات قيمة ومشروعات الطاقة النظيفة وإنتاج الطاقة من مياه الصرف وإنتاج الإيثانول، وأدار اللقاء أحمد الشملى، والدكتور أحمد زكى، وكمال حلمى وياسمين خليل أعضاء المنصة المحلية.

وقال الدكتور أحمد زكى أبو كنيز، رئيس الاتحاد النوعى للبيئة بأسوان، والمنسق العام للمنصة المحلية للتغيرات المناخية بالمحافظة، أنه مع اقتراب موعد انعقاد قمة المناخ بشرم الشيخ تكثف المنصة أنشطتها الترويجية للقمة، حيث تم تنفيذ نشاط أخر تتضمن تنظيم ندوة توعية عن التغيرات المناخية وأسبابها ونتائجها وكيفية التكيف معها وطرق إعادة تدوير المخلفات المنزلية والزراعية وفائدة السماد العضوى للتربة بكنسية رئيس الملائكه ميخائيل بقرية خور الزق بمدينة إدفو وبحضور راعى الكنسية القمص "مينا عبده جرجس " ولفيف من العاملين والمترددين على الكنسية وذلك بمشاركة عدد من الجمعيات الأهلية، وأدار الندوة ناهد طه حسن ومحمد سيد شكرون والمهندس مجاهد بدرى، أعضاء منصة أسوان المحلية.

وفى سياق متصل، عقدت اليوم ندوة بمدرسة البحيرة الإعدادية بمركز إدفو بالتعاون مع الإتحاد النوعى للبيئة عن التأثيرات المناخية والنظافة الشخصية والحفاظ على البيئة المحيطة من منازل ومدارس وأشجار وترشيد استخدامات المياه والكهرباء والاستهلاك، واستهدفت الندوة طلاب المرحلة الإعدادية.

وفى هذا الصدد، صرح الدكتور أبو كنيز، بأن اليوم كان يوما متنوع الأنشطة فمن الاستثمار فى العمل المناخى والتخفيف من الانبعاثات والاستفادة المتبقيات بتحويلها إلى سلع ذات قيمة مضافة، إلى جانب تناول التوعية بقضية التغيرات المناخية من منظور دينى فى كنسية الملاك ميخائيل بخور الزقة فى أسوان إلى ندوة توعية من الطراز الأول فى مدرسة البحيرة الإعدادية.

وتنوعت شراكات العمل من رجال الأعمال ومستثمرين إلى رجال الدين الواعدين وطلاب المدارس بغرض الوصول إلى كافة فئات المجتمع، بما يحقق خلق حالة من الوعى المجتمعى بقضية تغيرات المناخ واستضافة مصر لقمة شرم الشيخ.



جانب من الفاعليات



الطلاب فى المدارس



حلقة نقاشية



فاعليات