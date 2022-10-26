مصرع مسن صدمه قطار بالمرغة شمالى محافظة

سوهاج محمود مقبول

لقى عامل مسن يبلغ من العمر 74 سنة مصرعه عقب إصطدام قطار به بدائرة مركز المراغة شمالى محافظة سوهاج تم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى المركزى تحت تصرف النيابة العامة والتي صرحت بدفن الجثة بعد ورود تقرير مفتش الصحة.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مركز شرطة المراغة يفيد بوفاة مسن صدمه قطار بدائرة المركز وتحرر المحضر اللازم بعد إخطار ناظر محطة القطار بالواقعة.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد محمود طه رئيس مباحث المديرية والمقدم محمد عبدالسلام رئيس وحدة مباحث مركز شرطة المراغة بورد محضر محرر بمعرفة قسم شرطة النقل والمواصلات بسوهاج يتضمن بلاغ ناظر محطة سكة حديد المراغة بأنه أثناء مرور القطار الإسكندرية الأقصر بالقرب من محطة سكة حديد المراغة ومن مكان غير معد لعبور المشاه أقترب أحد الأشخاص من القطار أثناء سيره بسرعته مما أدي إلي أختلال توازنه نتيجة خلخلة الهواء واصطدم بالقطار مما نتج عنه إصابته ووفاته.

تبين من خلال التحريات أن الجثة تخص جابر ا ع ن 74 سنة عامل ويقيم دائرة مركز طهطا تم نقل الجثة لمشرحة مستشفي المراغة المركزي وبسؤال نجله المدعو جمال ج ا ع 34 سنة عامل ويقيم بذات الناحية أفاد بمضمون ما سبق ونفي الشبهة الجنائية تم تحرير المحضر اللازم وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثة .