مصرع سيدة وإصابة 23 آخرين جراء اشتعال نيران فى ناقلة وقود بالهند

نيودلهى (أ ش أ)

أعلنت الشرطة الهندية اليوم الأربعاء، أن سيدة واحدة لقيت حتفها فيما أصيب 23 شخصا على الأقل بحروق إثر اندلاع النيران فى ناقلة وقود عقب انقلابها بالقرب من إحدى القرى فى مقاطعة "خارجون" بولاية "ماديا براديش".

ونقلت قناة "إن دى تى فى" الهندية فى نشرتها الناطقة بالإنجليزية عن المسئول بالشرطة "دارمفير سينج" قوله ان سكان قرية "أنجانجون" احتشدوا من أجل مشاهدة الناقلة عقب انقلابها بالقرب من القرية، إلا أن النيران اشتعلت بشكل مفاجئ في الناقلة مما تسبب في سقوط ضحايا.

وأضاف سينج أنه تم نقل المصابين إلى أحد المستشفيات من أجل تلقي العلاج.