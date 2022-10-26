مستشار الرئيس للصحة يوضح الفئات التى يجب أن تحصل على لقاح الإنفلونزا

كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس لشئون الصحة والوقاية، خلال مؤتمر الجمعية المصرية لأمراض الصدر والتدرن المنعقد حاليا بالقاهرة، أن حالات كورونا قليلة جدا والأعراض تتشابه مع أمراض الجهاز التنفسى الأخرى مثل البرد والأنفلونزا، مشيرا إلى أنه سواء كانت الاصابة فى الجهاز التنفسى على شكل إنفلونزا، أو كورونا، فإن عزل المريض مهم جدا حتى لا ينقل العدوى للآخرين، ولا يحدث له مضاعفات.

وأضاف، أن ارتداء الكمامات مهم للوقاية من نقل العدوى، وإذا كانت هناك أتربة أو تيارات هواء شديدة فان الكمامة تعمل حاجز بين الجهاز التنفسى والعامل الخارجى، موضحا أن تطعيمات الأنفلونزا الموسمية لبعض الفئات مثل مرضى الجهاز التنفسى المزمن، أو كبار السن فوق 65 سنة، أو أصحاب المناعية الضعيفة أو أصحاب الأمراض المزمنة.

وقال، أنه خلال مؤتمر الجمعية الــ 63 المنعقد حاليا بالقاهرة، استعرضنا تجربة مصر الرائدة فى التعامل مع فيروس كورونا، والدعم السياسى من الرئيس، ومن الحكومة ساهم فى نجاح تجربة جائحة كورونا، وحاليا نناقش الوضع الحالى ووضع التطعيمات وما هى الاحتمالات المستقبلية للفيروس، واستعرضنا جميع طرق التشخيص والعلاج فى مجال كورونا، مشيرا إلى أننا استعرضنا تأثير كورونا على الجهاز التنفسى أولا ثم بقية أجزاء الجسم مثل الكلى، والأعصاب والقلب وكيفية التعامل معها والحد من هذه المضاعفات على الإنسان، موضحا، إننا سنناقش خلال 3 أيام أمراض كثيرة مثل الربو الشعبى، والسدة الرئوية، وأورام الرئة لتبادل المعلومات ونقل المعرفة.