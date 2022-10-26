مركز النيل للاعلام بسوهاج ينظم ندوة لطلاب المدارس حول التغيرات المناخية

سوهاج- عمرو خلف

نظم مركز النيل للإعلام بسوهاج اليوم الأربعاء ندوة توعوية لطلاب مدرسة أحمد زويل حول التغيرات المناخية بحضور صفاء علام مدير المدرسة ولفيف من طلاب ومعلمى المدرسة وإيمان على إمام مدير مركز النيل للإعلام والدكتور محمد ناجح الاستاذ بكلية التربية جامعة سوهاج.

وتناول اللقاء مفهوم التغيرات المناخية و وأنواعها وآثارها على البيئة وطرق مواجهة تلك التغيرات والدور المنوط بالطلاب للتصدى لذلك الخطر الذى يهدد البشرية والسلوكيات البيئية في الترشيد بجميع أنواعه خاصة ترشيد المياه والكهرباء والاهتمام باعادة تدوير المخلفات البيئية والاستفادة منها واستخدام موارد صديقة للبيئة وأهمية دعم سلوكيات الترشيد لدي الطفل منذ الصغر والدور المجتمعي لغرس الوعي البيئي، حيث إن للنشء دور كبير في حماية البيئة وتدعيم السلوكيات صديقة البيئة.

وقالت إيمان على إمام مدير مركز النيل للاعلام ، أن عقد قمة المناخ فى مصر التى تحظى باهتمام عالمى ويحضرها اكبر قادة دول العالم يؤكد الدور الرائد لمصر ويبرز مكانتها حيث تمثل مصر نيابة عن افريقيا فى هذه القمة وتتبنى مصر من خلالها استثمارات هائلة فى مجال التكيف والتخفيف من أثر تلك التغيرات وخاصة ان مصر تمتلك المقومات لذلك من حيث مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة النظيفة حيث تسطع عليها الشمس غالبية العام ، كما تمتلك مصر الشواطئ الممتدة التى تمكنها من الاستثمار فى طاقة المياه أو الهيدروجين الأخضر.

فيما قال الدكتور محمد ناجح الأستاذ بكلية التربية جامعة سوهاج ، أن المدرسة تستمر فى حشد الجهود للتوعية بالتغيرات المناخية وآثارها كنموذج ناجح لأول مدرسة تستخدم الطاقة الشمسية بسوهاج بل وتقوم بتصدير الفائض للمنطقة المجاورة فى تطبيق عملى لاستخدام الطاقة النظيفة التى لا تلوث البيئة.