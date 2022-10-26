مدير "تعليم القليوبية" تترأس اجتماع مجلس الأمناء لتقديم الدعم للمدارس

القليوبية إبراهيم سالم

شهدت سماح إبراهيم مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، وسعيد ندا وكيل المديرية بالقليوبية، اليوم الأربعاء، اجتماع مجلس الأمناء، بقاعة الاجتماعات بديوان عام مديرية التربية والتعليم، بحضور أحمد الجزار موجه عام التربية الاجتماعية، ورؤساء المجلس بالإدارات التعليمية، وذلك تحت رعاية الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية.

وأوضحت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، أن الاجتماع تناول عرض إنجازات الأنشطة الطلابية بالمديرية والمراكز التي حققتها مديرية التربية التعليم على مستوى الجمهورية، والتصعيد للمسابقات العالمية والخاصة بتوجيه التربية الاجتماعية.

واستعراض الاجتماع، الخطة التنفيذية للمديرية لمناقشة دور مجلس الأمناء في تقديم الدعم الكامل للمديرية ومدارسها في نشر التوعية بالعمل القيادى، والدعم بتوثيق الشراكات الفعالة مع جهات المجتمع المحلي، والتواصل الفعال والمستمر مع أولياء الأمور لنشر التوعية وتوثيق العلاقات بين المجتمع المدرسي والمجتمع المحيط، بالإضافة إلى مناقشة خطة التربية الاجتماعية خلال العام الدراسي.