محمود محيى الدين: علاقة متميزة بين مصر والإمارات وتعاون كبير فى ملف المناخ

قال الدكتور محمود محيى الدين رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخيCOP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعنى بتمويل أجندة التنمية المستدامة 2030؛ إنه فى إطار احتفالنا بالعلاقات المتميزة بين مصر والإمارات التى أسس لها الرئيس السيسى وشجع على تنميتها وتبادل الاستثمارات بشكل يحتذى به، فنجد أنه مدار 50 سنة كان هناك تراكم مثمر على الصعيد الاقتصادى ونموا فى المشروعات الاقتصادية المختلفة التى تحظى بها مصر؛ ويجدون هنا البيئة المناسبة لتنمية تلك الاستثمارات .

وعلى صعيد آخر أضاف الدكتور محمود أنه فى خلال أيام قليلة نستضيف قمة المناخ فى شرم الشيخ وتتولى مصر مسؤلية أعمال المناخ لمدة عام؛ وتستضيف الإمارات cop 28 العام المقبل وفى هذا الصدد سيكون هناك تعاون كبير بين مصر والإمارات وحشد الجهود للعمل على مواجهة التغير المناخى، فمصر والإمارات لديهما اهتمام كبير بمجال الطاقة النظيفة والمتجددة ؛ اذن فالتعاون فى مجال العمل المناخى كبير وسيشهد تطورا الفترة القادمة .

جاءت تصريحات له للدكتور محمود محيى الدين على هامش مشاركته فى احتفالية مرور 50 سنة على العلاقات المصرية الإماراتية.