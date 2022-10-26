محافظ كفر الشيخ يكرم 17 عامل نظافة و14 مدير منطقة لتميزهم فى أداء عملهم

كفر الشيخ – محمد سليمان

كرم اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشى، نائب المحافظ، خلال انعقاد جلسة المجلس التنفيذى لمحافظة كفر الشيخ، بقاعة الاجتماعات بديوان عام المحافظة، عمال النظافة ومديرى المناطق المتميزين، جاء ذلك نتيجة المسابقة التى أعلن عنها محافظ كفر الشيخ لتكريم عمال النظافة المتميزين، ومدراء المناطق الخاصة بالنظافة بأحياء ومدن المحافظة، شهرياً.

جاء ذلك بحضور اللواء تامر سعيد عياد، السكرتير العام للمحافظة، والمهندسة عايدة ماضى، السكرتير العام المساعد، والعميد محمد الرويني، نائبا عن مدير أمن كفرالشيخ، والدكتورة أماني شاكر، مقرر الفرع القومي للمرأة بكفر الشيخ، وأحمد اسماعيل، مدير إدارة المجالس المحلية بالمحافظة، ورؤساء المدن ووكلاء الوزارات، وأعضاء برلمان الشباب.

وكرم محافظ كفر الشيخ ونائبه عمال النظافة عبدالكريم أحمد عبدالكريم، حي غرب مدينة كفر الشيخ، وصبحي جابر موسى، حي شرق مدينة كفر الشيخ، وحسني علي العوني، بحي شمال دسوق، وكريم على ابو زيد حي جنوب دسوق، ومدحت عثمان رضوان، مدينة بيلا، وعبدالعزيز مصطفى القاضي مدينة قلين، ونجيب طه رمضان، مدينة الحامول، وعلي فضل فرج، مدينة سيدي سالم، ووجيه محمد أحمد زيدان، مدينة بلطيم، وعاشور مسعد أبو جازية، مدينة مطوبس، والسيد عبدالوهاب الرفاعي ، مدينة الرياض، ومحمود جلال سالم ، مدينة فوه، وأحمد عماد الدين علي، برج البرلس، ورضا العجمي عبدالقادر، بلطيم، والشحات السيد اسماعيل، سيدي غازي، وحميدة سعد حميدة، مدينة مسير،ورجب محسوب أحمد.

كما كرم مدراء مناطق النظافة، السيد حامد السيد نصار، حي غرب شرق كفر الشيخ، بكر عبد المقصود خليل، حي غرب كفر الشيخ، وحمد محمد الشوادفي، حي شمال دسوق، والسيد محمد الملتزم حي جنوب دسوق، ومجاهد عبدالهادي أحمد الدسوقي، بيلا، وخيري ابراهيم كساب، قلين، ومصباح ابراهيم محمد ، الحامول، وعلي صلاح عبدالله، سيدي سالم، و ابراهيم عبد الجواد الكرش، بلطيم، وعبدالحميد المنشليني ، مطوبس، وعيد فتحي بسيوني، الرياض، ومحمد جاب الله العراقي، البرلس، ومجدي فهمي موسى بلطيم، وأيمن محمد اسماعيل، سيدي غازى.