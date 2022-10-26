محافظ كفر الشيخ يعلن إزالة 54 حالة تعدٍ على أملاك الدولة فى المدن

كفر الشيخ – محمد سليمان

تمكنت حملات المرحلة الثالثة من الموجة 20، من إزالة 54 قرار تعدٍ على أملاك الرى بسيدى سالم ومطوبس على مساحة فدان و3 قراريط، و16 سهما، و25353 مترًا، وجرى تسليم المواقع لجهة الولاية خالية من أى تعدى، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف المهندسة عايدة ماضى، السكرتير العام المساعد، وحضور شريف هيكل، رئيس مركز ومدينة سيدى سالم، وياسر خداش، رئيس مركز ومدينة مطوبس.

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على استمرار الحملات ضمن المرحلة الثالثة للموجة الـ 20 لإزالة التعديات على أملاك الدولة سواء الأراضى الزراعية أو مخالفات البناء بجميع المراكز والمدن وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، وطبقًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، وبمتابعة متواصلة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية من أجل التصدى بكل حزم لكافة أشكال التعديات أولًا بأول وعدم التهاون فى استرداد حق الدولة وفرض سيادة القانون.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أنه وجه بضرورة تكثيف الجهود واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لردع المعتدين والمخالفين، مؤكدًا أنه ما تم إزالته منذ بدء المرحلة الثالثة من الموجه الـ20، 331 حالة تعدٍ على مساحة 42822 مترا، و40 فدانا، و4 قراريط و20 سهما.