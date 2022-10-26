محافظ كفر الشيخ يستمع لمشاكل برلمان الشباب

كفر الشيخ محمد سليمان

استمع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، لأفكار ومشكلات أعضاء برلمان شباب مصر عن محافظة كفر الشيخ، بحضور عمرو البشبيشي، نائب المحافظ، واللواء تامر سعيد عياد، السكرتير العام للمحافظة، والمهندسة عايدة ماضي، السكرتير العام المساعد، والعميد محمد الرويني ، نائبًا عن مدير أمن كفرالشيخ، والمقدم أيمن كمال رزق، نائبا عن المستشار العسكري للمحافظة، والدكتورة أماني شاكر، مقرر الفرع القومي للمرأة بكفر الشيخ، والدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة وأحمد اسماعيل، مدير إدارة المجالس المحلية بالمحافظة، ورؤساء المدن ووكلاء الوزارات.

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، حرصه الشديد على تواجد أعضاء برلمان الشباب في الندوات والمؤتمرات، وانعقاد المجلس التنفيذي للمحافظة، والاجتماعات الدورية لأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، مشيراً أن التجربة التي شهدها المجلس التنفيذي للمحافظة بداية لجلسات استماع لأعضاء البرلمان، فهم العين التي تنقله بصدق مشكلات المواطنين، للسعي لحلها، إضافة للوسائل وقنوات التواصل التي تنتهجها المحافظة للتواصل مع أهالينا لحل المشكلات والاستجابة لمطالبهم.

كما تعددت المشكلات التي نقلها أعضاء البرلمان خلال جلسة المجلس التنفيذي للمحافظة، ووجه محافظ كفرالشيخ بسرعة حلها والاستماع للردود عليها من خلال وكلاء الوزارات منهم التربية والتعليم والصحة، والكهرباء، والطرق، وغيرهم.

وعرض أحمد جلو، عضو البرلمان، مشكلة الإنارة والأعمدة المتهالكة على طريق «بلطيم - الحامول»، وجاء رد المحافظ عليه بالتأكيد على حل المشكلة بالتعاون مع وكيل وزارة الكهرباء، في أقرب وقت ممكن، حرصًا منه على سلامة المواطنين.

وتحدثت دعاء شوقي، عضو البرلمان، عن ما تم إنجازه من رصف طريق فوه - كفر الشيخ، ونوهت علي ضرورة وجود فاصل بين طريق الذهاب والعودة لتفادي حوادث الطرق،

وناقشت عضو البرلمان مشكلة طلاب الجامعات بفوه بسبب الزحام المروري صباحًا بموقف فوة، وأيضًا بعد انتهاء المحاضرات بجامعة كفر الشيخ أثناء رجوعهم لذات المدينة، وبناءًا على طلبها أكد محافظ كفر الشيخ على المسئولين عن النقل في المحافظة سرعة اتخاذ إجراء لتوفير عدد باصات لطلاب الجامعة في الذهاب والعودة، ليس في فوه فقط ولكن في كل من المحافظة.

وتحدث علاء طارق، عضو البرلمان عن مشكلتين الأولى هي: عجز الأطباء في مستشفى كفر الشيخ العام وبالأخص عدم توافر دكتور أوعية دموية، وقد ذكر مثال علي ذلك، ورد السيد المحافظ بتقديم وكيل وزارة الصحة للرد عليه وأشار وكيل وزارة الصحة بسرعة العمل على حل هذه المشكلة، وأكد محافظ كفر الشيخ، بأنه سيتابع تلك المشكلة بنفسه، أما المشكلة الثانية وهي إدارج لغة برايل ولغة الإشارة بالأزهر الشريف، ووعد السيد المحافظ بأنه سيتابع هذا الطلب بنفسه.

وتقدم رضا داود، عضو البرلمان، بطلب إلى المحافظ، في ظل وجود أكبر محطة بحوث في الشرق الأوسط في محافظة كفرالشيخ، إلا أن المزارعين يعانون من نقص بل انعدام وجود تقاوي القمح المعتمدة من هيئة البحوث في الإدارات الزراعية، والتي وصل سعرها خارج الإدارات الزراعية إلى 450 جنيه، وجاءت الاستجابة سريعًا من السيد المحافظ وكلف محافظ كفر الشيخ، وكيل وزارة الزراعة بالرد والمتابعة حتى الحل.

وتحدثت دينا عبد العليم، عضو البرلمان، عن مشكلة تكليف طلاب الخدمة العامة بعدد كبير من الحصص، ووعد المحافظ بمتابعة المشكلة مع التعليم.